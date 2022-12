Uomini e Donne, cos'è successo a Ida Platano? Le condizioni della dama preoccupano i fan

Gossip TV

In un video recente, la dama di Uomini e Donne, Ida Platano, si è mostrata ai followers con un vistoso livido sul viso. Cos'è successo? Vediamo insieme che spiegazione ha dato.

Torna a far parlare di sé Ida Platano, ex dama del dating show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La donna, dopo l'uscita dal programma con il nuovo compagno, il cavaliere Alessandro Vicinanza, si è mostrata in condizioni preoccupanti sui social, scatenando le perplessità dei fan.

Uomini e Donne, brutta disavventura per Ida Platano, il livido sul viso preoccupa i fan

I fan si sono subito allarmati, quando hanno visto comparire in un video postato sui social la loro beniamina, Ida Platano, con un vistoso livido sul viso. La macchia violacea si trova sotto l'occhio sinistro, in bella mostra, e in molti non hanno potuto non chiedersi cosa fosse successo. La parrucchiera siciliana si è così vista inondare di tanti messaggi dei followers preoccupati e di altri curiosi del perché avesse questo ematoma sul viso.

Prima ancora che si diffondessero rumors fasulli, illazioni o peggio accuse, Ida Platatano ha chiarito immediatamente che non si c'è stato nessun litigio violento con il suo compagno ed è passata a spiegare come si è procurata questo livido. Un bel sollievo per i fan della coppia, che ha deciso di uscire insieme dal programma di Maria De Filippi per vivere in serenità la propria storia d'amore. Insieme, la dama e il cavaliere sono poi tornati nello studio di Canale 5 nelle scorse puntate, mostrandosi felici e innamorati. Un'apparizione che ha però sconvolto Riccardo Guarnieri e lo ha spinto a lasciare lo studio.

A proposito del livido, Ida ha registrato un video dal suo salone di bellezza e ha ringraziato i fan che si sono preoccupati, spiegando che si era ferita, andando contro uno spigolo:

"Eccomi qua, io intanto vi voglio ringraziare perché vi siete preoccupati tutti, grazie davvero. Ma non mi ha preso a pugni nessuno, non è nulla sotto l'occhio, sono andata contro uno spigolo."

Perciò, solo una brutta disavventura per la parrucchiera siciliana: un piccolo incidente che non le ha di certo tolto il sorriso sul volto, ora che è tornata a essere felice e sorridente con il suo amore, Alessandro Vicinanza.

