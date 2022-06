Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si consola con un’altra donna dopo l’addio a Ida Platano

Gossip TV

Sembra che, conclusa la stagione di Uomini e Donne e archiviato il discorso Ida Platano, Riccardo Guarnieri sia già felicemente impegnato.

Riccardo Guarnieri si è già consolato? Nelle ultime ore il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è tornato al centro delle polemiche, ma questa volta non si tratta dei suoi scontri con Ida Platano, bensì di un avvistamento clamoroso a Bari, dove si è presentato mano nella mano con una misteriosa donna. Ecco tutti i dettagli su Riccardo e la sua nuova fiamma.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri volta pagina mentre Ida Platano…

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha avuto l’effetto di tsunami. Il cavaliere pugliese si è presentato in studio con la volontà di fare pace con la storica ex Ida Platano, iniziando a frequentare altre dame tra cui Gloria Nicoletti. Quando con la romana, tuttavia, non è andata, Riccardo è tornato ad avvicinarsi a Ida, riaccendendo in lei la speranza di una nuova occasione. Platano, infatti, non ha mai nascosto di essere ancora piuttosto innamorata del suo ex fidanzato e di aver superato a fatica la rottura, riuscendo solamente dopo anni a riaprire il suo cuore, senza mai raggiungere lo stesso gradi di innamoramento che aveva con Riccardo.

Quest’ultimo, dopo aver pianto per la canzone che gli ha ricordato la proposta di matrimonio a Ida, ha capitolato e ha invitato la dama bresciana a cena, segnando l’inizio del disastro. Ida è tornata in studio tremante di rabbia, accusando Riccardo di averla presa in giro mentre Guarnieri, messo alle stretta, a confermato di non essere più innamorato di lei, spezzandole il cuore. Ida ha accusato il suo ex di essere un abile calcolatore, un narcisista che l’ha portata a crollare per il semplice gusto di vederla ai suoi piedi, e secondo alcuni fan di Uomini e Donne, la dama ha ragione.

Nel frattempo, quasi come a confermare la teoria che a Riccardo non importi un bel nulla di Ida, il cavaliere pugliese è stato pizzicato a Bari in compagnia di una donna misteriosa, con la quale sembra esserci del gran feeling. A darne annuncio è Amedeo Venza che, tramite la segnalazione di un follower, mostra Riccardo in dolce compagnia. Mentre Guarnieri va avanti nel campo amoroso, Ida sbotta sui social e chiede rispetto per i sentimenti forti che la legano tutt’ora al pugliese.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.