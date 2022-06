Uomini e Donne, Veronica Rimondi sceglie Matteo Farnea anche se tutti tifavano per Andrea!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Veronica Rimondi viene messa in guardia prima della scelta, ma il suo cuore è di Matteo Farnea.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta. La tronista di Ferrara ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Matteo Farnea, rifilando un’amara delusione al corteggiatore Andrea Della Cioppa. In studio, tuttavia, i presenti si mostrano dalla parte di Andrea, mettendo in guardia Veronica.

Uomini e Donne: Matteo è la scelta di Veronica

È arrivato il giorno della scelta di Veronica Rimondi. La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con l’ingresso in studio della tronista, vestita con un abito fiabesco e visibilmente emozionata. Dopo aver ricevuto un videomessaggio molto commovente da parte della madre, con la quale rivela avere un rapporto fortissimo, si passa ai momenti più belli con Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea, i due corteggiatori che si contendono il cuore della giovane ferrarese. Andrea e Matteo, vestiti in modo elegante, prendono posto davanti alla tronista per l’ultima volta, dopo un percorso breve ma non per questo meno carico di emozioni.

Leggi anche Uomini e Donne, Lilli rompe il silenzio sulla scelta di Luca

Vengono poi mostrate le ultime esterne che Veronica ha fatto con Andrea e Matteo. Interrogata da Maria De Filippi, Tina Cipollari ammette di vedere complicità con entrambi e di essere parecchio in difficoltà nel fare una previsione, ma invita Veronica a fare una scelta che punti alla sostanza e non al contorno. Prima di lasciare lo studio, Andrea stringe la mano a Matteo per porre fine ai loro conflitti, dato che durante il percorso si sono scontrati più volte. Prima della scelta, Veronica ringrazia tutti molto emozionata per poi chiamare in studio Andrea.

La tronista ripercorre la conoscenza con il corteggiatore, ammettendo che il loro è stato un percorso completo fatto di momenti di discussioni, di comprensione e dolcezza. Veronica descrive Andrea come un ragazzo maturo, con la testa sulle spalle, del quali si fida perché ne vede la sincerità ma, nonostante ciò, il suo cuore la porta verso Matteo. Attonito, Andrea ammette di essere molto deluso ma di aver sempre avuto il sospetto che Veronica propendesse per il rivale, per poi fare l’in bocca a lupo alla tronista alla quale rivolge parole bellissime. Prima di lasciare lo studio, i presenti fanno capire di essere dalla parte di Andrea. Tocca ora a Matteo prendere posto davanti a Veronica, scoprendo così che è lui la sua scelta. I due si baciano sotto una cascata di petali di rose rosse, che sancisce la nascita di una nuova coppia a Uomini e Donne.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.