Uomini e Donne, colpo di scena: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono tornati insieme?

Cosa succede tra Eugenio e Francesca? L’ex coppia di Uomini e Donne potrebbe essere protagonista presto di un clamoroso ritorno di fiamma.

Nell’ottobre 2022, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno scioccato i fan di Uomini e Donne, dichiarando pubblicamente di essersi lasciati tra una marea di polemiche. Ora, a distanza di un anno, sembra che la situazione sia cambiata e si parla di un ritorno di fiamma decisamente clamoroso.

Uomini e Donne, cosa succede tra Eugenio e Francesca?

Tra le coppie storiche di Uomini e Donne, quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia spicca senza dubbio per l’intensità del percorso vissuto nello studio del dating show di Canale 5. Dopo aver lasciato insieme il programma con una delle scelte più emozionanti di sempre, Eugenio e Francesca hanno messo su famiglia e hanno due splendidi bambini, ma qualcosa tra loro si è rotto e nell’ottobre 2022 la coppia ha annunciato la rottura ufficiale. Rottura che, come prevedibile, è stata contornata da una marea di polemiche, nate anche dalla nuova relazione dell’ex corteggiatrice con Federico Fiorentino, che al pubblico è sembrata quantomeno prematura.

Dopo un periodo di guerra aperta sui social, tra recriminazioni e stoccate, Eugenio e Francesca sembravano essere riusciti a trovare una sorta di equilibrio per il bene dei figli, presenziando insieme a compleanni ed eventi di famiglia senza troppe frizioni. Mentre a Uomini e Donne torna un cavaliere a sorpresa, e il pubblico protesta contro la redazione accusata di ripescare sempre gli stessi volti per creare hype, Deianira Marzano lancia una nuova indiscrezione sulla ex coppia che fa sperare tutti i loro fan.

“Da fonti della madre, pare che Eugenio stia pensando di tornare con Francesca per il bene dei figli”. Questo il gossip che ha infiammato i fan del programma di Maria De Filippi nelle ultime ore. Insomma, sembra che dopo tanta lontananza e distacco, per Eugenio e Francesca potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma, e magari questa volta anche il matrimonio che è sempre stato rimandato nel corso degli anni insieme.

