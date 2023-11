Uomini e Donne, anticipazioni: il clamoroso ritorno di Alessandro Vicinanza

Gossip TV

Oggi, martedì 21 novembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Alessandro Vicinanza torna nel parterre dell'over e balla con Roberta Di Padua

Alessandro Vicinanza è tornato nel parterre del trono over. Il ritorno del cavaliere campano è stato piuttosto inaspettato e Alessandro ha avuto subito una discussione con la sua ex fidanzata, Ida Platano, ora sul trono. L'ex dama bresciana ha detto di essere stata lasciata dopo 11 mesi di relazione ma Vicinanza, ai microfoni di Fanpage, ha rivelato di averlo fatto perché Ida era ormai cambiata e non ha mai avuto alcuna possibilità di rivederla. Dopo pochi giorni dalla rottura, la Platano avrebbe accettato il trono e quindi sarebbe stata già pronta per un nuovo amore in tempi piuttosto brevi.

"La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici - ha dichiarato di recente Alessandro Vicinanza a Fanpage - Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla"

"Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza. Non andrò a corteggiarla - ha concluso Vicinanza - assolutamente no. Ho dato tutto me stesso a questa relazione mettendo da parte tutto il resto. Adesso sto cercando di recuperare i rapporti che avevo abbandonato e la mia quotidianità nella mia città. Ma poi dovrei corteggiare la mia ex fidanzata insieme ad altri uomini? Proprio no. Avevamo chiuso la nostra storia telefonicamente e, siccome ci tenevo a parlarle guardandola negli occhi, sono andato a Milano il weekend successivo e le ho chiesto di poterla raggiungere. Non ha voluto, le andava bene così. Dopo avere saputo del suo trono, ho evitato un altro contatto. Se va bene a lei, va bene anche a me".

Alessandro, nel corso della registrazione, ha ballato con Roberta Di Padua con cui aveva avuto una frequentazione prima che il cavaliere scegliesse di uscire dal programma con Ida. Marco Antonio ha chiuso con Roberta e ha dichiarato di sentire emozioni forti per Emanuela e voleva uscire con lei, ma lei non gli ha perdonato il bacio che lui si è scambiato con la Di Padua.

Gemma sta conoscendo un signore che è arrivato per lei, ha 50 anni. Cristian ha portato in esterna Valentina. Valeria non è tornata e lui ha dichiarato che non andrà a cercarla, dunque continuerà solo con Valentina e Virginia. Brando ha portato in esterna solo Beatriz.

