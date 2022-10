Uomini e Donne, Claudio Cassinelli: "Mi piace Ida Platano, è una donna molto attenta"

Gossip TV

Il cavaliere Claudio Cassinelli rivela al magazine di Uomini e Donne il suo interesse per Ida Platano.

Claudio Cassinelli è il nuovo cavaliere del parterre over di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, l'uomo si è raccontato per la prima volta e rivelato i reali motivi che l'hanno spinto a partecipare al programma.

Le prime dichiarazioni di Claudio Cassinelli

Claudio Cassinelli ha rilasciato la sua prima intervista al magazine di Uomini e Donne. Senza mezzi termini, il nuovo cavaliere, che in queste settimane è stato al centro del parterre over prima per presentarsi e poi come nuova conoscenza di Ida Platano, ha svelato i motivi che l'hanno spinto a partecipare al programma:

Mi sono iscritto al programma due o tre anni fa ma all’epoca, poco dopo la chiamata, mi sono nuovamente fidanzato. Negli ultimi cinque anni ho vissuto una storia altalenante ma da un po’ sono di nuovo single e ho capito che il momento di iniziare questa avventura era finalmente arrivato. La prima volta nello studio? Ho provato un’emozione fortissima, soprattutto quando sono stato chiamato al centro per parlare di me: non sono di certo abituato a espormi davanti alle telecamere, in quel momento proprio non me lo aspettavo (sorride)! Soprattutto non ero pronto alle domande “scomode” di Tina che è in grado di mettere sempre alla prova chiunque, ma credo di essermela cavata.

Tra tutte le dame del parterre over di Uomini e Donne, Claudio ha confessato di avere un forte interesse per Ida Platano, ancora al centro delle polemiche per il suo rapporto con Riccardo Guarnieri:

Ida ha tutte le caratteristiche fisiche che mi piacciono in una donna: sono attratto, in generale, dalle donne mediterranee come lei. Mi piace la sua dolcezza, la premurosità, è una donna molto attenta. All’apparenza sembra un po’ distante ma in realtà non lo è. Io lavoro moltissimo e ho poco tempo per vedere la tv quindi davvero non sapevo nulla della sua storia con Riccardo e di tutto il resto in ogni caso non sono una persona che si sofferma su quello che è stato nella vita degli altri. Mi piace vivere un rapporto per quello che dà a me, senza pregiudizi.

