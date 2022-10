Uomini e Donne, colpo di scena: Tina Cipollari ha un nuovo pretendente?

Gossip TV

Tina Cipollari ha fatto colpo su un ex volto di Uomini e Donne, che confida di voler andare a cena con la verace opinionista romana.

Tina Cipollari è single, o almeno questo è quello che sappiamo dopo l’annuncio dell’addio al compagno fiorentino Vincenzo. L’opinionista di Uomini e Donne, tuttavia, potrebbe avere finalmente alla sua corte uno dei volti più amati nella storia del programma, ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, Tina Cipollari invitata a cena proprio da lui!

Nello studio di Uomini e Donne, tra tanti adii e nuovi ingressi, una delle poche certezze è la presenza fissa di Tina Cipollari in studio, in qualità di opinionista. Negli anni, grazie al suo carisma e al suo carattere tutt’altro che semplice, Tina si è fatta conoscere dal pubblico del programma di Canale 5, conquistando un posto nel cuore di tutti.

Certo, c’è da dire che alcuni la criticano per i suoi modi poco ortodossi e spesso fin troppo focosi, ma è certo che senza di lei non vi sarebbero le dinamiche più importanti del format, quelle che fanno impennare lo share e partire la condivisione di massa sui social. Dopo aver chiuso la relazione con il compagno Vincenzo, ristoratore fiorentino che sembrava pronta ad accogliere come marito davanti alla legge, Tina è single ma c’è già un pretendete pronto a farsi avanti e corteggiarla. Nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv, infatti, Giorgio Manetti ha confessato che vorrebbero portare Cipollari a cena.

“Tina Cipollari mi piace, è una bomba. Mi farebbe piacere invitarla a cena, quando vuole io ci sono”.

Sicuramente il commento dell’ex cavaliere del trono over, che si è sperticato in complimenti sul conto di Tina, non farà particolarmente piacere a Gemma Galgani: la dama torinese è sempre gelosa del suo storico ex, soprattutto quando si tratta dell’acerrima nemica Cipollari. Nel frattempo, dopo aver ironizzato sul percorso infinito di Gemma a Uomini e Donne, Giorgio ha detto la sua anche su Ida Platano senza risparmiare amare critiche alla bresciana.

