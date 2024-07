Uomini e Donne, Chiara Rabbi vittima di bodyshaming: "Vergognoso come ancora oggi..."

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi è stata di nuovo criticata per il suo aspetto fisico. Ecco come ha reagito!

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha pubblicato un lungo sfogo sui social, dopo essere stata vittima di bodyshaming. Sul suo account Instagram, infatti, un hater ha criticato duramente il suo aspetto fisico e il suo peso, provocando la reazione dell'ex corteggiatrice di Davide Donadei.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi vittima di bodyshaming sui social

Molto nota al pubblico che segue il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Chiara Rabbi è stata vittima di bodyshaming su Instagram e ha pubblicato un messaggio in risposta alle offese ricevute. Pubblicando nelle stories il commento di un hater che l'accusava di pubblicare foto in cui si evidenziavano degli apparenti difetti fisici per incrementare l'hype sui social, Chiara Rabbi ne ha approfittato per dare una risposta a coloro che hanno pensato di insultarla sui social e di criticarla così duramente.

Il messaggio dell'hater in questione iniziava con una frase che ha colpito molto l'ex corteggiatrice: "Chiara sa benissimo di essere in sovrappeso". Senza mezzi termini, Chiara Rabbi ha anche taggato l'hater in questione nelle stories e ha spiegato punto per punto perché il suo commento era totalmente fuori luogo.

Nel commento lasciato sotto un suo post, questo utente ha affermato che la corteggiatrice è ben consapevole di essere in sovrappeso e che volontariamente indossa abiti aderenti o che mettono in mostra i suoi "difetti fisici", per generare critiche e di conseguenza anche solidarietà sui social. Secono quest'hater, in pratica, Chiara Rabbi si mostrerebbe sui social con determinati outfit per attirare l'attenzione e l'hype necessario a creare interesse su Instagram.

Uomini e Donne, la risposta di Chiara Rabbi ai commenti degli haters

Stanca di vedere certi commenti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pensato bene di ripostare il commento in questione nelle sue stories, taggare l'hater che l'aveva scritto e procedere a rispondere a tono a tutto ciò che aveva letto. Chiara ha voluto subito specificare che sul suo profilo non ci sono notizie di gossip o tentativi di attirare l'attenzione degli utenti e che si occupa ogni giorno di trattare diversi argomenti:

"Il mio profilo è attivo senza fare gossip e trashate proprio perchè ogni giorno tratto argomenti più o meno importanti."

L'ex corteggiatrice ha poi risposto per le rime alle offese dell'hater e ha di nuovo sottolineato che nella sua vita non le è mai stato regalato nulla e che anzi si è sempre mostrata molto generosa con chi le stava vicino:

"Grazie a Dio non mi manca nulla nella vita, e anche prima dei socials tavo fortunatamente tanto bene da non aver mai scroccato viaggi ma al massimo ho pagato per chi veniva con me!"

Infine, ha di nuovo ribadito l'importanza di non giudicare un corpo sulla base di come appare e che sono stupidità e ignoranza e imbruttire le persone, non i kg in più:

"Detto questo peso 49 kg e ho la FORTUNA di avere un sacco di curve naturali, ma ad ogni modo non esiste un’idea di perfezione che affossi qualcun’altra/ DONNE SIAMO TUTTE BELLE, tranne quando siamo cattive, cattiveria stupidità e ignoranza sono peggio di qualche ipotetico kg in più.">

