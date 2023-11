Uomini e Donne, intervista esclusiva a Chiara Rabbi: "Ora sono finalmente pronta a rimettermi in gioco"

Gossip TV

La giovane influencer si racconta a cuore aperto ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Chiara Rabbi. Schietta e autentica, Chiara sogna in grande ma resta con i piedi per terra. Si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando come corteggiatrice a Uomini e Donne e trovando l’amore accanto al tronista Davide Donadei. Una storia tanto importante quanto sofferta in cui lei si è adattata a situazioni lontane dal suo modo di vivere. Oggi, però, la giovane e bella influencer è finalmente pronta a riprendere in mano la sua vita e rimettersi in gioco.

Ai microfoni di Comingsoon.it, Chiara si è raccontata senza filtri parlando del momento di rinascita che sta vivendo dopo la rottura con Davide Donadei, delle dure critiche ricevute sui social nel corso degli anni e dei suoi progetti futuri, che non escludono la possibilità di rivederla sul piccolo schermo. Chissà...magari sul trono di Uomini e Donne o nella Casa del Grande Fratello! A proposito del reality show di Canale 5 non ha mancato di dire la sua anche sulle dinamiche che stanno catalizzando l'attenzione dei concorrenti e degli spettatori dentro e fuori la Casa.

Ti abbiamo conosciuta grazie alla tua partecipazione a Uomini e Donne. Che esperienza è stata? Potessi tornare indietro cambieresti qualcosa?

Io sono andata a Uomini e Donne solo ed esclusivamente per Davide. Ero davvero presa da lui. Il programma mi ha dato sicuramente tanta visibilità, che inizialmente non era una cosa positiva perché non ero ben vista. Il pubblico aveva già la sua preferenza, io sono scesa dopo con tutte le mie fragilità e anche con l'esperienza di una donna rispetto alle altre corteggiatrici. Sono stata criticata tanto proprio per il mio atteggiamento e approccio fisico a Davide. Ero e sono una persona molto fisica, passionale e proprio per questo ho ricevuto tante critiche e insulti. La verità è che non l'ho vissuta bene l'esperienza a Uomini e Donne. Più di una volta ho pensato di mollare. Tornassi indietro, però, non cambierei nulla. Anche se non sono riuscita a esprimermi al meglio, rifarei tutto uguale.

Il programma ti ha dato una grande popolarità che però, per converso, ti ha messo anche al centro di numerose critiche. Perché pensi ci sia tutto questo odio sui social?

Ci combatto ancora oggi. La situazione sui social è fuori controllo! La gente si sfoga e pensa di avere il diritto di insultare e offendere quando e come vuole. C'è stato un periodo della mia vita, quando stavo ancora insieme a Davide, che leggevo cose da brividi, solo a pensarci mi viene da piangere. Volevo chiudere tutti i social perché ero caduta in una depressione profonda per le cose orribili che mi scrivevano. Fortunatamente ero circondata da persone che mi hanno aiutato tanto con il loro sostengo e amore.

Stai seguendo Uomini e Donne? Cosa pensi dei nuovi tronisti?

L'ho seguito e lo sto seguendo anche perché conosco Manuela. I nuovi tronisti (Brando e Cristian ndr) sono giovanissimi, sono lì per cercare l'amore ma quel tipo di amore che si cerca a 20 anni. È inutile puntare il dito e accusare i giovani di andare a Uomini e Donne solo per visibilità. È scontato che chiunque decide di partecipare a un programma del genere è attratto da quello che può darti quell'esperienza, ma non è una cosa negativa. Io penso che questi due ragazzi, a modo loro, stanno cercando l'amore. Un amore passionale e spensierato.

Se ti venisse proposto da Maria De Filippi di salire sul trono, accetteresti?

Si. Fino a qualche mese fa avrei detto di no perché non ero pronta mentalmente. ll mio cuore era ancora occupato da Davide e lo dico senza problemi. Io e Davide ci siamo ritrovati dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, abbiamo avuto modo di parlare e confrontarci. Lì ho capito tante cose e oggi sono sicura di me stessa, sono in pace. Vorrei trovare una persona che mi ami davvero. Quindi si, lo farei volentieri il trono.

Cosa ne pensi della nuova linea editoriale adottata da Pier Silvio Berlusconi per Mediaset?

Io credo che, da una parte, sia stata una scelta completamente inutile. Il trash si trova nelle persone. Io mi reputo una ragazza con un grande seguito, non un'influencer. Io racconto la mia vita e la gente mi segue, sono reduce da un programma televisivo, ma non per questo mi reputo un personaggio trash, volgare...Quest'anno è stata negata la possibilità alle influencer di partecipare perché ritenute diseducative e io questa la vedo una cosa umiliante per chi come me fa questo tipo di lavoro e lo fa bene. È passato un messaggio sbagliato. Io tutti i giorni devo combattere con chi mi critica e offende per il lavoro che faccio, e così mi ritrovo a fare i conti con un mezzo di comunicazione che invece dovrebbe aiutare a sensibilizzare determinati argomenti. Se mi chiudono le porte come faccio? Io chiuderei le porte a determinate situazioni. Potevano fare qualcosa l'anno scorso ma hanno preferito lasciar correre.

A proposito della nuova edizione del Grande Fratello, Mirko Brunetti è al momento il concorrente più chiacchierato per la sua situazione sentimentale...

Io ho iniziato a seguire il Grande Fratello da quando è entrato Mirko. Partiamo dal presupposto che io considero Mirko un bravo ragazzo. All'epoca di Temptation facevo il tifo per lui e Greta, mi piacevano molto. Vedendolo nella Casa insieme a Perla, però, mi sono fatta un'altra idea. Secondo me gli autori hanno sbagliato a far entrare Perla. Se da una parte hanno creato una bella dinamica, dall'altra hanno interrotto il percorso di Mirko, che stava tirando fuori una bella personalità e si stava facendo conoscere. Ora, lui è confuso e lei è psicologicamente fragile. Quindi si avvicineranno inevitabilmente. Si ritroveranno ne sono sicura. Potrebbero riamarsi come potrebbero fingere solo per soldi. Greta? Non la considero proprio! Quando soffri davvero per una persona non passi il tuo tempo sui social.

Oltre a Uomini e Donne, quale altro programma televisivo ti piacerebbe fare?

Il Grande Fratello perché so di poter affrontare e reggere determinate situazioni. Non avrei problemi perché sono una persona solare che fa squadra e non si isola. L'anno scorso mi hanno proposto di entrare nella Casa per un confronto, ma non ho accettato perché quello era il percorso di Davide. Io non voglio essere l'ex fidanzata o l'ex scelta di nessuno, io voglio essere semplicemente Chiara. Farei volentieri anche L'Isola perché mi metterei in gioco.

Cosa ti auguri?

Di essere felice e di trovare il vero amore. Credo forse nell'amore che non esiste più, nei sani principi e valori di una volta. Il mio sogno nel cassetto? Diventare mamma. Non vedo l'ora. È il mio più grande desiderio.