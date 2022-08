Uomini e Donne, Chiara Rabbi svela tutta la verità: ''Con Nicolò Zaniolo…''

Gossip TV

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, svela tutta la verità sui like di Nicolò Zaniolo e la rottura con Davide Donadei.

Chiara Rabbi è finita al centro dei pettegolezzi a causa della rottura con Davide Donadei, notizia che ha stupito tutti i fan di Uomini e Donne, e recentemente per i likes scambiati con Nicolò Zaniolo. L’ex corteggiatrice rivela tutto, dal rapporto con il calciatore al vero motivo dietro l’addio al tronista pugliese.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi svela tutto!

Dopo aver preso parte a Uomini e Donne, finendo per essere la scelta del tronista Davide Donadei, Chiara Rabbi ha stravolto la propria vita per amore, trasferendosi in Puglia nonostante qualche critica da parte del popolo del web. La scelta di Chiara non è stata compresa immediatamente, giudicata troppo frettolosa, eppure sembrava aver portato i suoi frutti nella relazione con Donadei, almeno fino all’annuncio improvviso della rottura.

L’ex tronista ha fatto intendere che alla base dell’addio ci fosse l’eccessiva gelosia di Chiara, la quale invece si è difesa negando tutto e parlando di problemi profondi di coppia. Nel frattempo, negli ultimi giorni, in tanti si sono accorti dello scambio di likes su Instagram tra Chiara e Nicolò Zaniolo, giovane e popolare calciatore della Roma. Tra i due sta nascendo un flirt? Chiara ha negato di avere frequentazioni in corso, per poi ribadire a Ilvostropensiero:

“I like ci sono stati ma anche nella storia di ieri ho detto che non mi sto sentendo con nessuno”.

Tornando a parlare di Davide, criticato per essersi immediatamente dedicato a serate in discoteca ed eventi mondani, non mostrando alcun rispetto per Chiara, la romana ha ribadito il concetto. Le incomprensioni caratteriali hanno portato alla rottura e sembra non vi sia, almeno per il momento, spazio al ritorno di fiamma.

