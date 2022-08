Uomini e Donne, Chiara Rabbi riceve le attenzioni di un noto calciatore di Serie A: Davide Donadei non la prende bene!

Gossip TV

Lo scambio di like tra Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo sembra non fare particolarmente piacere a Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne.

Davide Donadei ha deciso di mettere fine alla sua storia d’amore con Chiara Rabbi e la corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata ferita per questa scelta, pur non prendendosela mai con l’ex tronista, anzi difendendolo dalle critiche. Recentemente, il popolo di Instagram ha notato scambi di likes tra la romana e Nicolò Zaniolo, calciatore di Serie A, che hanno scatenato la reazione di Davide sui social.

Uomini e Donne, Davide geloso di Chiara e Zaniolo?

La notizia della rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi ha fatto molto discutere. Se inizialmente si è ipotizzato che la storia d’amore fosse naufragata a causa dell’eccessiva gelosia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sono nati in seguito sospetti sempre più evidenti sulla volontà indipendente di Davide di tornare ad essere single. L’ex tronista ha ricevuto diverse accuse, dopo essere stato pizzicato in diversi locali, pronto a darsi alla pazza gioia pochi giorno dopo la rottura, e in compagnia di bellissime accompagnatrici.

Chiara ha difeso Davide, mostrando grande rispetto per la loro storia, ma ha voluto contemporaneamente ribadire che le accuse di eccessiva gelosia non sono realistiche, né tantomeno unica causa dell’addio. Nel frattempo, alcuni fan hanno notato e hanno fatto notare a Deianira Marzano uno scambio di likes tra Chiara e Nicolò Zaniolo, noto calciatore di Serie A che ha fatto discutere per la sua vita privata, e recentemente per la fine della sua liaison con Chiara Nasti. Quando una fan ha fatto notare a Chiara l’interessamento di Nicolò, che sembra non perdersi un post dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lei ha ironizzato senza tuttavia smentire che potrebbe essere interessata a questa nuova conoscenza.

Immediata la reazione di Davide che, dopo settimane dedicate a smentite e foto e video che lo ritraggono più felice che mai, ha postato un video piuttosto malinconico e nostalgico, che in molti hanno letto come riferito a Chiara. Il pugliese non ha smentito né confermato, ma sarebbe certamente una reazione dettata dalla gelosia la sua, dato che è stato proprio lui a voler chiudere con Rabbi. Nel frattempo, quest’ultima appare decisamente più serena e piena di vita, forse pronta a rimettersi in gioco e perché no proprio con Zaniolo.

