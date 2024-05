Uomini e Donne, Chiara Rabbi senza freni: tutta la verità su Davide Donadei, Roberta Di Padua e Beatrice Buonocore

Gossip TV

L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, sbotta e rivela tutto sulla sua discussa storia d'amore con Davide Donadei, sull'incontro con Roberta Di Padua e l'avvicinamento tra il suo ex e Beatrice Buonocore: "Lui ha bisogno di visibilità".

Chiara Rabbi sbotta sui social e smaschera Davide Donadei. Stanca del comportamento del pugliese, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di svelare tutta la verità sulla rottura con il tronista raccontando della sua sofferenza e del fatto che lui continua a parlare di loro solo ed esclusivamente per visibilità.

Tutta la verità di Chiara Rabbi

Chiara Rabbi è tornata a parlare della sua discussa storia d'amore con Davide Donadei. Una storia finita oramai due anni fa ma che continua a stare al centro del gossip. L'ultimo episodio risale a poche ore fa quando i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno iniziato a stuzzicarsi e scambiarsi frecciatine social. Stanca della situazione, l'influencer ha poi deciso di vuotare il sacco e raccontare per filo e per segno le varie tappe della loro rottura:

Questa persona fa passare una cosa per un’altra e io adesso non ci sto più. Noi ci lasciamo 2 estati fa, abbiamo avuto una bruttissima litigata ed era il 16 Luglio. Lui rientra a casa dopo la discussione, io ero tanto arrabbiata, gli chiedo dove fosse stato e gli chiedo di vedere il cellulare. In quell’occasione lo presi per il braccio chiedendogli il telefono, con parole accese, a quel punto lui si arrabbia e mi dice che gli ho messo le mani addosso. Si fa venire a prendere e se ne va dicendomi che non mi vuole più vedere. Se ne va e io ci sto malissimo...

Succede che nel frattempo lui aveva la voglia di fare il Gf a tutti i costi e a me dava fastidio. Arriviamo alla domenica il 17 luglio e io avevo un evento a Roma, lui mi dice di rimanere lì un po’ a casa dai miei. Io torno e da lì un inferno. Lui pubblica la fine della rottura, anche se io non sapevo che era definitiva. Da lì mi arrivano segnalazioni, mi ha contattata una ragazza che era andata a casa mia e mi ha mandato foto e video. Succede un casino fino a quando io per 33 giorni non esco di casa, stavo veramente male perché ero innamorata. Nel frattempo ho provato a riprendere in mano la mia vita fino a quando non esce la segnalazione su Roberta Di Padua.

Chiara Rabbi smaschera Davide Donadei

Durante la diretta social, Chiara ha poi continuato parlando del famoso confronto avvenuto nello studio di Uomini e Donne, del presunto flirt con Roberta Di Padua, l'ex dama del parterre over oggi felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, e delle scappatelle di Davide emerse durante la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip:

Speravo in un ritorno anche se sono passata da matta psicopatica. Dopo il confronto io sono stata di merda perché mi fa passare per visionaria [...] non ci sentiamo più, io prendo in mano la mia vita. Quando era uscita la cosa di Roberta, dicevano che non erano andati in camera ma perché avrebbero dovuto dare i documenti e sarebbero stati riconosciuti. Lui mi ha raccontato che si erano fermati in macchina. Poi succede che lui entra al Gf, vedendolo in tv, mi mancava, vengo chiamata dal manager e informata che lui aveva avuto una storia con una che faceva l'amica con me. Lì mi è salito l’odio, perché non credevo che potesse fare questo, non pensavo che mi nominasse solo per avere visibilità. Quando esce poi, ad Aprile, c’è stato un mezzo riavvicinamento. Ci iniziamo a vedere di nascosto dall’agenzia perché erano contrari a questa cosa. A fine Settembre cambia tutto: è come se avessi aperto gli occhi...

Oggi gli sto regalando sto hype, lui ha provato a stuzzicarmi ma non c’è riuscito. Ci siamo visti 2 settimane fa in un evento e non ci siamo filati. Lui fa credere chissà cosa, ma non è così [...] Ha bisogno di visualizzazioni e visibilità. Forse gli sponsor sono finiti, io sto continuando la mia vita e stavo andando avanti, puntualmente arriva a rovinare tutto. Sto cercando di ricostruirmi la mia vita e puntualmente mi viene smontata perché questa presenza ingombrante non se ne va.

A proposito invece di un presunto avvicinamento tra Davide e l’ex corteggiatrice Beatrice Buonocore (non scelta e all’epoca antagonista di Chiara a Uomini e Donne), la Rabbi ha spiegato:

Io non so se è vero o meno, io so che loro si sono risentiti e riseguiti sui social. Una cosa è certa: lui non ha una bella considerazione di me, ma gli conviene dirlo sui social. Non ce la faccio più. Abbiamo detto stop? Okay, io ti auguro il meglio. Il succo della diretta? Davide non mi vuole, fa credere che mi vuole per creare hype!

