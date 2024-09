Uomini e Donne, Chiara Rabbi risponde a chi le chiede perché non è a Venezia81

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi ha risposto alle curiosità dei fan che le hanno chiesto perché non è alla Mostra del Cinema di Venezia. Ecco come ha replicato.

Attualmente è in corso l'81esima Mostra del Cinema di Venezia e il Lido è invaso da star del cinema, personaggi dello spettacolo e influencer vari. Tra i vip apparsi sul red carpet della kermesse Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, novelli sposi più innamorati che mai, ed è attesa anche Giulia De Lellis che calcherà il tappeto rosso in veste di attrice, dato che è presente in un cortometraggio che sarà presentato alla Mostra. Dato che si tratta di personaggi provenienti dai programmi tv di Canale5, alcuni fan hanno chiesto all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi perché lei non sarà, invece, presente a Venezia81.

Chiara Rabbi svela perché non sarà a Venezia81

Nota per aver corteggiato il tronista Davide Donadei, che l'ha poi scelta come sua compagna, Chiara Rabbi è un'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi molto attiva sui social. Di recente, i suoi followers le hanno chiesto perché non sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia, attualmente in corso fino al 7 settembre 2024.

L'ex corteggiatrice ha rivelato che, come altri influencer e creator sui social, anche lei ha ricevuto alcune proposte da vari marchi per rappresentarli sul red carpet di Venezia81, ma che ha preferito rifiutare le offerte ricevute:

"Io ho avuto delle proposte per andare a Venezia, più di una, come l'anno scorso, ma ho deciso di non accettare."

Proseguendo, Chiara Rabbi ha dichiarato anche che si sentirebbe a disagio a sfilare sul red carpet della Mostra, perché sente che non è il luogo per lei. PPer evitare polemiche ha poi aggiunto che con questo non giudica chi, tra i suoi colleghi, decide invece di andare a Venezia e che se magari ricevesse una proposta economica vantaggiosa potrebbe pensare di accettare e sfilare sul red carpet:

"Non giudico nessuno, semplicemente io, la mia figura, la mia persona, il mio ruolo, si sentirebbe a disagio a Venezia. Detto questo, non vi nego che se mi dovesse arrivare un’offerta economica allettante accetterei, sti cavoli del disagio. Per ora, tutte le proposte che ho avuto…Non lo so, mi sento fuori luogo, a disagio…Io, Chiara, che c’entro? E’ vero che le influencer o le figure tipo me servono proprio per attirare l’attenzione sul Festival e comunque è un bene. Ma io non mi sento, mi vergogno"

Uomini e Donne, Chiara Rabbi ha voltato pagina dopo Davide Donadei

Dopo la turbolenta relazione e i numerosi tira e molla con l'ex tronista Davide Donadei, Chiara Rabbi sembrerebbe aver finalmente voltato pagina. Nella vita dell'ex corteggiatrice, infatti, ci sarebbe un nuovo amore, come riporta una segnalazione diffusa dall'esperto di gossip Amedeo Venza.

Ma prima delle parole del gossipparo, sono stati alcuni movimenti social di Rabbi a far nascere dei sospetti. Normalmente molto attiva sui social, l'ex corteggiatrice ha deciso di prendersi una pausa, godendosi le vacanze e il relax, ma a metà agosto ha pubblicato sul suo account Instagram una storia che faceva pensare che stesse trascorrendo questi giorni di vacanza in compagnia di qualcuno.

L'ex corteggiatrice ha anche condiviso con i followers un selfie allo specchio in compagnia dell'uomo misterioso e nel giro di pochissimo i fan sono risaliti alla sua identità: il ragazzo in questione si chiama Angelo Foresta. Al momento, tuttavia, non sono emersi ulteriori dettagli sulla nuova frequentazione dell'ex corteggiatrice.

