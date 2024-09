Venezia81, primo red carpet da novelli sposi per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Gossip TV

A pochi mesi dalle nozze, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno sfilato sul red carpet di Venezia81, più innamorati che mai!

Pioggia di star e vip sul red carpet dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia: dal 28 al 7 settembre il Lido si animerà di proiezioni in anteprima, conferenze stampa e grandi nomi del cinema nostrano e internazionale. Spazio anche a influencer e personaggi del mondo della tv, come Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. A pochi mesi dalle nozze, i due hanno sfilato sul red carpet di Venezia81 più innamorati e uniti che mai.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sfilano sul red carpet di Venezia81

Già in passato la coppia nata al GF ha sfilato sul red carpet della kermesse cinematografica. Cecilia e Ignazio, che il 30 giugno 2024 sono convolati a nozze, hanno calcato il tappeto rosso dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia ieri, 31 agosto, come testimoni del marchio Kilian Paris, mostrandosi molto complici e innamorati.

Elegantissimi e in total black, i due neo sposi si sono prestati alle foto e ai saluti dei fan, entusiasti di vederli a Venezia81 e non hanno lesinato baci e carinerie l'uno verso l'altra, confermando che il loro amore è più forte e radioso che mai. Sui social, l'ex gieffina ha documentato la preparazione per arrivare sul red carpet, ringraziando il team di make-up artist e hair stylist che l'ha seguita e condividendo i video e le stories dei fan sul suo account.

In maniera ironica, Cecilia ha anche condiviso i momenti post red-carpet, quando lei e Ignazio hanno fatto ritorno nella loro camera e ha inquadrato i suoi piedi nudi mentre saliva le scale, dopo essersi liberata dai tacchi. A corredo del video ha aggiunto ironica: "Sempre la solita".

Le nozze da sogno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

A quasi due anni dalla proposta di matrimonio di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez, la coppia è convolata a nozze il 30 giugno 2024. L’evento si è svolto nel cuore della Toscana, Villa Medicea La Ferdinanda – Tenuta di Artimino a sette anni dal loro primo incontro, avvenuto durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017. Belen Rodriguez è stata la testimone della sposa e la sorella della showgirl si è unita in matrimonio con Moser alla presenza di oltre 200 invitati.

Tra essi, numerosi volti del mondo dello spettacolo, come Giulia De Lellis, Andrea Damante, Tony Effe e molti altri. Inoltre, il famoso cantante Tananai si è esibito durante l'evento. La sposa è stata accompagnata all'altare dal padre Gustavo. Belen ha svolto il ruolo di damigella d'onore, mentre il fratello Jeremias era in prima fila.

A commuovere è stato anche il discorso che Ignazio ha rivolto alla sua Cecilia: in lacrime, lo sposo ha rivelato che ne è passata di acqua sotto i ponti per loro, riepilogando il primo incontro al GF, le prime emozioni provate insieme e concludendo con un romantico:

"Nessuno mi completa più di te in questo mondo e mai mi completerà più di te. Ed è per questo vorrei chiederti se vuoi passare il resto della vita con me e diventare mia moglie"