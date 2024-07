Uomini e Donne, Chiara Rabbi difende Giulia De Lellis dalle critiche per l'outfit del matrimonio di Cecilia Rodriguez

Gossip TV

In difesa di Giulia De Lellis, insultata per l'outfit scelto per le nozze di Cecilia Rodriguez, è intervenuta l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi!

Lo scorso fine settimana, il 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono uniti in matrimonio con una sontuosa cerimonia alla presenza di amici e parenti. Tra gli invitati c'erano diversi vip e personaggi del mondo dello spettacolo e una in particolare ha attirato l'attenzione degli utenti sui social e non in senso positivo. Stiamo parlando di Giulia De Lellis: per il suo outfit è stata, infatti, particolarmente criticata e quando le critiche sono diventate offese alla sua persona è intervenuta Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne a difenderla!

Uomini e Donne, Chiara Rabbi difende Giulia De Lellis dalle offese ricevute per l'outfit delle nozze di Cecilia Rodriguez

L'outfit di Giulia De Lellis per il matrimonio di Cecilia Rodriguez ha generato non pochi commenti, ma la situazione - come spesso accade - è iniziata a sfuggire di mano e gli haters hanno poi spostato l'attenzione dal vestito indossato dall'influencer alla sua persona. Ma a intervenire sui social, in difesa della De Lellis è stata Chiara Rabbi, ex corteggiatrice del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Pubblicando sui social un post in cui venivano mostrati tutti gli insulti che Giulia De Lellis ha ricevuto per l'outfit incriminato, Chiara Rabbi ha tuonato contro l'ipocrisia delle femministe e dell'atteggiamento che ancora porta le donne a scontrarsi tra loro:

"Solidarietà femminile ne abbiamo? Ma la bandiera che voi finte perbeniste stupide ignoranti sventolate sempre non è uguale per tutte? A noi voi femministe del ca**o vi battete solo per 2/3 donne. Le altre, quelle che ce l’hanno fatta a ottenere quei diritti e posizioni alle quali ambite tanto, le dovete buttare giù, giusto? Il problema di noi donne sono le donne stesse!"

L'ex corteggiatrice ha proseguito dicendo che Giulia De Lellis è una donna che si è costruita da sola, indipendente e che ha deciso di ignorare le crudeltà che le sono state rivolte, ma questo non autorizzava un simile comportamento nei suoi confronti:

"Giulia De Lellis è l’emblema della donna indipendente che se ne sbatte di tutte le cattiverie subite anzi ne ha fatto la sua forza. Utilizzate il tempo a costruire una vostra personalità e se ci riuscite costruitevi un ruolo nel mondo senza dover fare la guerra a chi c’è riuscita."

Uomini e Donne, Giulia De Lellis: ecco come ha reagito alle offese ricevute per il suo outfit!

Tra gli invitati al matrimonio tra Cecilia e Ignazio anche l'influencer Giulia De Lellis, che ha ritrovato il suo ex Andrea Damante alla festa, e che è stata sommersa dalle critiche per l'outfit scelto per il matrimonio.

Nelle ultime settimane, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne era finita sulle pagine di gossip per la storia - durata una manciata di settimane - con Giano Del Bufalo. Per le nozze, infatti, Giulia De Lellis ha scelto un abito rosa con inserti trasparenti e che, sebbene mettesse in risalto la sua figura, è anche stato considerato poco appropriato ed elegante per un ricevimento nuziale.

Molti sui social l'hanno accusata di essersi vestita come per andare al Coachella, famoso festival musicale degli States il cui codice di abbigliamento per molti era rispecchiato nell'outfit di Giulia De Lellis. Ovviamente non sono mancati gli attacchi sui social:

"GDL ma perché questo abito per un matrimonio, non stai andando al coachella dai"

Tuttavia, nonostante, le critiche siano aumentate con il passare dei giorni e dall'outfit sia sia poi passati a insultare l'influencer stessa, Giulia De Lellis ha preferito mantenere il silenzio, scegliendo di non alimentare le polemiche e non rispondere alle offese gratuite che ha ricevuto.

