Giulia De Lellis, critiche feroci per l'outfit scelto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Giulia De Lellis era tra le invitate al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma il suo outfit ha suscitato diverse critiche!

Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato tra gli eventi più attesi degli ultimi mesi, anche per la gran quantità di ospiti famosi che erano presenti alla cerimonia. Tra di loro, anche l'ex volto di Uomini e Donne e influencer Giulia De Lellis, che è stata fortemente criticata per l'outfit scelto per la felice occasione.

Giulia De Lellis sommersa dalle critiche per l'outfit scelto per le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dopo una cerimonia intima e privata celebrata il 29 giugno, il 30 giugno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono uniti in matrimonio al cospetto delle loro famiglie, amici e ospiti vip che sono accorsi al matrimonio. Tra loro anche l'influencer Giulia De Lellis, che ha ritrovato il suo ex Andrea Damante alla festa, e che è stata sommersa dalle critiche per l'outfit scelto per il matrimonio.

Nelle ultime settimane, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne era finita sulle pagine di gossip per la storia - durata una manciata di settimane - con Giano Del Bufalo.

Tuttavia, ora si è tornati a parlare di lei per le sue scelte d'abbigliamento e non è certo la prima volta che accade: l'influencer è stata molto criticata anche in occasione della sua presenza al Festival del Cinema di Cannes lo scorso anno, quando ha sfilato sul red carpet della kermesse di cinema, con outfit che hanno solo alimentato le polemiche per la presenza dell'influencer al Festival.

Giulia De Lellis: pioggia di critiche per il suo outfit al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

E, anche ieri, al matrimonio di Cecilia Rodrigurez e Ignazio Moser gli haters non si sono risparmiati sulle critiche rivolte all'ex corteggiatrice. Per le nozze, infatti, Giulia De Lellis ha scelto un abito rosa con inserti trasparenti e che, sebbene mettesse in risalto la sua figura, è anche stato considerato poco appropriato ed elegante per un ricevimento nuziale.

Molti sui social l'hanno accusata di essersi vestita come per andare al Coachella, famoso festival musicale degli States il cui codice di abbigliamento prevede stivaletti country, denim, glitter, trasparenze, frange e in generale uno stile camp che per molti era rispecchiato nell'outfit di Giulia De Lellis. Ovviamente non sono mancati gli attacchi sui social:

"GDL ma perché questo abito per un matrimonio, non stai andando al coachella dai"

Al momento, tuttavia, l'ex corteggiatrice ha scelto di non replicare, mostrandosi invece felice e sorridente durante la cerimonia di nozze di Cecilia e Ignazio e intenta a ballare e scherzare con Tony Effe, snobbando del tutto Andrea Damante.