Uomini e Donne: Chi è Michela? Tutto sulla dama di 80 anni

Michela: Ecco chi è la dama di ottanta anni di Uomini e Donne!

Michela, il cui cognome ancora non è noto, è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. La donna ha fatto e sta facendo molto parlare di sé per la sua età ed il suo aspetto fisico. Infatti, Michela ha ben ottant'anni, ma, a detta dei più, non ne dimostra più di sessanta.

Per primi si sono stupiti gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, poi tutti i presenti in studio, ed infine tutti i telespettatori. La dama ha lasciato a bocca aperta anche il cavaliere novantaduenne Alessandro Ragusa, che, infatti, ha accettato di buon grado di conoscerla: Michela ha sceso le scale del dating show di Canale 5 appositamente per provare ad intraprendere una conoscenza con lui.

Michela non si è ancora soffermata sul suo privato; oltre a svelare la sua incredibile età, ha raccontato che nella sua famiglia ci sono stati diversi ultracentenari che non dimostravano affatto gli anni che avevano. Insomma, dei prodigi della genetica che, a detta sua, la scienza sta studiando. La donna ha parlato delle sue abitudini: non prende medicine e non beve caffè, preferendo il tè, è amante del buon cibo e dell'attività fisica. Michela ha sottolineato di essere stata sposata, ma di aver divorziato, e di aver poi intrapreso una relazione amorosa durata trent'anni con un altro uomo. Quest'ultimo, però, è passato a miglior vita, ed ora lei si sente pronta a rimettersi in gioco.

Alessandro sarà la persona che farà al caso suo? Pare proprio di no: tra di loro è già finita. Del fan di Vasco Rossi, nonché ex frequentazione della dama di Vigevano, Pinuccia, Michela aveva dichiarato di apprezzare l'eleganza e la gentilezza: Ragusa l'aveva conquistata con i suoi toni pacati e dolci, da vero e proprio signore; peccato che lui l'abbia scaricata, definendola eccessivamente snob per i suoi gusti.

