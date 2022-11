Uomini e Donne, la dama Michela sconvolge, 80enne che sembra una 50enne: "Ho un DNA particolare, mi studiano i medici"

Gossip TV

Tutti i segreti della giovinezza della dama milanese Michela che si è presentata nel parterre over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, la nuova dama Michela sconvolge tutti, il segreto della sua giovinezza

Il motivo? I suoi anni che in confronto al suo aspetto fanno restare tutti incredibilmente sorpresi. La dama ha 80 anni ma sembra una 50enne. Michela si è presentata alla corte di Alessandro Rausa, 92anni ma è stato impossibile per tutti non chiederle il suo segreto. Il tutto, ricollegabile al suo patrimonio genetico e qualche sana abitudine.

"Mi studiano anche i medici perché non riescono a capire come mai. Ho tanti parenti ultracentenari, abbiamo un DNA particolare. Siamo tutti così in famiglia. Infatti, i medici ci studiano. E non ho mai preso una medicina in vita mia. Non bevo il caffè. Bevo il the o il caffè d’orzo. Mangio tutto, il cioccolato e i pasticcini. Faccio anche palestra”.

"E' tutto vero", ha assicurato Maria De Filippi. Anche la Cipollari è rimata stupita e ha subito colto l'occasione per lanciare una frecciatina a Gemma Galani, 72enne: "E tu che dici di portarteli bene, guarda la signora a 80 anni hai visto? Tu a confronto sei sua madre".

Michela è rimata colpita da Alessandro anche se dovrà vedersela con la corte sferrata di Pinuccia. "Sono venuta a Alessandro perché è una persona che mi piace molto. Corretto, educato, fine, non grida mai. Un vero signore".

Una nuova dama che darà sicuramente del filo da torcere alle corteggiatrici del cavaliere pugliese che ha scelto di farla restare nel parterre del dating show.