Uomini e Donne: Chi è Gaia? Cognome, Età, Instagram, Foto. Tutto sulla corteggiatrice di Daniele

Conosciamo meglio una delle corteggiatrici di Daniele, tronista di Uomini e Donne, Gaia!

Uomini e Donne: Ecco chi è Gaia Gigli

Gaia è una delle corteggiatrici di Daniele Paudice, il nuovo tronista di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il suo nome intero è Gaia Gigli, ha 25 anni e vive a Milano, in Lombardia. Inoltre, lavora come estetista, ed è già mamma di un bambino di nome Diego, nato da una precedente relazione nel 2020, e che quindi ad oggi ha 4 anni.

Come è evidente, ama i piercing ed i tatuaggi, tanto che ne ha diversi su tutto il corpo. Tra gli altri, ha dei fiori, uno vicino all'orecchio ed altri sul braccio, delle farfalle, ad esempio una sul petto, ed un grande serpente sul gamba. Il suo profilo Instagram ufficiale è @gaiaagiglii, che ad oggi conta più di 37.000 follower. Qui perlopiù posta foto in cui è da sola, magari in posa davanti allo specchio oppure al mare, dove sfoggia una forma fisica invidiabile.

Daniele è rimasto subito colpito da Gaia, e non soltanto perché, come ha dichiarato, esteticamente è una bella ragazza: l'ha definita "la più vera tra tutte". Lei, invece, durante la loro prima esterna gli ha detto:

Appena ho visto il video di presentazione ero contenta che ci fossi tu. Mi ci sono ritrovata in alcune cose che hai detto. A primo impatto risulti stro***, ed è la stessa cosa che dicono a me. Poi, quando mi conoscono, capiscono che sono l'esatto opposto. Sono ipersensibile.

Il suo sogno è quello di trovare la persona giusta con la quale formare una famiglia, anche perché è una "romanticona". Infatti, ha aggiunto: "Nonostante la brutta esperienza, ho voglia di avere un futuro con una persona. Ci credo nel matrimonio, nei valori in generale. Ho i genitori uniti, che non si sono mai separati". Tuttavia, ha dato anche prova di avere un bel caratterino. Quando Daniele ha chiesto a Beatriz, la non-scelta di Brando, di tornare in studio per lui, Gaia non l'ha presa per niente bene, e non gliele ha mandate a dire.

