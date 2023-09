Uomini e Donne, Carola Carpanelli risponde alle accuse di "averla data vinta" a Federico Nicotera nel confronto in puntata

Gossip TV

Ospiti nella puntata di Uomini e Donne di giovedì 21 settembre, Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno svelato i retroscena della rottura. A distanza di qualche giorno, l'ex corteggiatrice risponde alle accuse mosso contro di lei. Ecco cosa ha dichiarato!

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono stati due dei protagonisti più amati della scorsa edizione di Uomini e Donne: dopo un percorso di alti e bassi, il tronista l'aveva scelta come sua compagna, preferendola ad Alice Barisciani. Tuttavia, a distanza di qualche mese dall'uscita insieme dal programma, la coppia ha annunciato la rottura e nella puntata del dating show di Canale5 andata in onda giovedì 21 settembre, i due hanno spiegato i retroscena che li hanno portati a separarsi.

Uomini e Donne, Carola Carpanelli risponde a chi la accusa di non aver tenuto testa a Federico Nicotera

Durante il confronto tra i due è parso chiaro che se Federico ancora sente qualcosa per la sua ex corteggiatrice, Carola Carpanelli è parsa più decisa che mai a non aprire nessuna porta per un'eventuale ritorno di fiamma. A commentare la rottura è arrivata anche Alice Barisciani, la non scelta di Federico, la quale si è limitata a pubblicare una storia con ua massima che ha tutta l'aria di una frecciatina verso i due ex protagonisti del dating show:

"Semplicemente siediti e osserva, la maggior parte delle cose non meritano nemmeno una reazione"

Nel frattempo, sui social, ovviamente, i fan si sono schierati, prendendo le parti dell'ex tronista e della corteggiatrice e Carola Carpanelli si è trovata a rispondere a un commento di un utente che l'ha accusata di "averla data vinta a tutte quelle persone che non credevano in lei, alle fan di Alice, ma anche a Gianni e Tina". L'ex corteggiatrice ha risposto cercando di mostrare il suo punto di vista, ma non nascondendo il suo fastidio di fronte a questo commento:

"A volte è meglio deporre le armi, non c'è nessun vincitore in questa storia, ma solo tanta tristezza. Sinceramente, non ho rancore, la rabbia gioca brutti scherzi. Va bene così, ognuno è libero di pensare ciò che vuole. La verità io la so e sono sempre stata sincera."

