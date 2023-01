Uomini e Donne, Carola Carpanelli è una furia contro Federico Nicotera: pianto isterico per l'esterna con Alice Barisciani

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, il trono classico ha mostrato un momento molto teso tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli, ridotta alle lacrime dopo aver visto l'esterna del tronista con Alice Barisciani.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne spazio ad alcuni componenti del trono over, per poi concentrare l'attenzione sul trono di Lavinia Mauro e soprattutto su quello di Federico Nicotera.

Uomini e Donne, Carola Carpanelli piange a dirotto a causa di Federico Nicotera

Spazio ad alcuni componenti del trono over, come Vito ed Elena: la dama si dichiara al cavaliere, ammettendo di avere dei forti sentimenti per lui, ma il cavaliere ammette di non provare lo stesso, spezzandole il cuore. Si inserisce nella discussione un altro cavaliere del parterre, Alessio, con cui Elena si stava conoscendo e che aveva raggiunto a Torino.

Il cavaliere si dice molto deluso dall'atteggiamento della dama, perché se davvero provava qualcosa di così forte per Vito, allora, non avrebbe dovuto portare avanti la conoscenza con lui. La conoscenza si interrompe con entrambi, ma a sorpresa Vito, scherzando le chiede di ballare, scatenando lo stupore dello studio.Quando la dama sembra propensa accettare, sia Gianni Sperti sia Pamela gli dicono che è stato indelicato e che così facendo non fa che illuderla.

Spazio al trono classico con Lavinia Mauro, che immediatamente viene attaccata da Alessio Campoli, deluso dal suo comportamento della scorsa puntata: la tronista si era concentrata solo su Corvino e lo aveva ignorato, scatenando la rabbia del corteggiatore romano. Campoli ammette che solo perché lui si è alzato per sdrammatizzare, non significa che non gli abbia dato fastidio il suo atteggiamento. La produzione manda in onda la breve esterna tra Lavinia e Alessio Corvino e i due, oltre a battibeccare, si lasciano anche andare a un bacio appassionato. Dopo aver visto l'esterna, Campoli le dice che lei la sua scelta l'ha fatta, comportandosi così, secondo il corteggiatore romano Lavinia ha occhi solo per Campoli e non è più disposto a farsi trattare come un burattino. Così, decide di lasciare lo studio, inseguito dalla tronista. Dato che i due continuano a litigare e arrivano fino in camerino, la conduttrice Maria De Filippi decide di passare al trono di Federico Nicotera.

Il tronista romano ha portato in esterna Alice Barisciani, generando il parere contrario dell'altra corteggiatrice Carola Carpanelli. Si tratta di una breve esterna, giusto il tempo di accompagnare Federico al lavoro, ma che dà modo ai due ragazzi di parlare. La complicità e i baci tra loro sono evidenti e in studio riducono Carola in lacrime. La corteggiatrice ha capito che Federico non riesce a non paragonarla alla rivale, per via delle forti differenze caratteriali e si lascia andare a un pianto furioso, accusandolo di metterle a paragone e che vuole solo avere delle belle esterne. Federico è sconcertato, perché non è quello che ha sempre sostenuto e dichiarato, ma Carola resta della sua idea e si alza per sedersi sugli spalti. Arriva anche il momento del confronto con Alice e, dopo la puntata precedente, in cui con Federico aveva litigato, sembra più serena. Peccato però che l'atmosfera si rovini perché per il ballo il tronista sceglie Carola, sconcertando Alice.

