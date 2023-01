Uomini e Donne, Alice Barisciani si sfoga contro Federico Nicotera: "Non hai capito niente"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 10 gennaio su Canale 5 dopo la parentesi del trono over, troviamo Federico Nicotera alle prese con Alice Barisciani e Carola Carpanelli. La mora corteggiatrice è stanca dell'atteggiamento del tronista e decide di dirgli cosa pensa. Ecco cos'è successo.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, riprende la discussione tra Paola e il cavaliere Alessandro in merito alla serata trascorsa insieme. Si passa poi al trono classico con Federico Nicotera ancora diviso tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli.

Uomini e Donne, Alice in lacrime a causa di Federico lascia lo studio

La dama ha continuato a discutere con il cavaliere, a causa della mancanza di rispetto che lui ha avuto nei suoi confronti, negando ciò che è successo tra loro quando hanno trascorso la serata insieme. Anche Maria De Filippi ha cercato di far ragionare Alessandro, provando a fargli capire che il modo in cui descrive quella sera risulta offensivo e sembra che lui voglia sminuirlo. La conduttrice sottolinea che evidentemente per il cavaliere la serata con Paola ha una valenza diversa rispetto a quella che le attribuisce la dama. E, alla fine, gli pone una domanda fatidica: quella serata con Paola lo avrebbe frenato dall'uscire con altre donne? A questo, Alessandro risponde di no, che per lui è stata una serata piacevole ma che non gli impedirebbe di conoscere altre donne.

Queste parole sono un'ulteriore bastonata per Paola che prova a spiegare al cavaliere che lei non è innamorata di lui, ma ha provato delle forti emozioni, quella sera insieme. Tuttavia, anche la dama ha sbagliato nel non voler rivelare anche lei che avevano passato la notte insieme e di questo la accusa Gianni Sperti, che le urla di aver fatto una sceneggiata. Nella discussione prova a inserirsi anche Gemma Galgani che vorrebbe raccontare la sua esperienza con Alessandro, ma viene prontamente zittita da Paola. Alla fine della discussione la dama decide di non proseguire la conoscenza, delusa dal comportamento di Alessandro. Al contrario di lei, Gemma accetta di continuare con il cavaliere, generando l'indignazione di Tina Cipollari, che non manca di ingiuriare la dama.

Si passa poi al trono classico con Federico Nicotera, ancora indeciso tra Alice e Carola. La produzione manda in onda l'esterna di Alice e Federico: sorprendendo il tronista, Alice lo ha portato al concerto di Alessandra Amoroso, regalandogli una serata memorabile, con tanto di un tenero bacio tra loro. Quando la corteggiatrice entra in studio la situazione è molto diversa: Alice ha guardato anche la messa in onda delle puntate e il modo in cui il tronista romano e la rivale Carola sono insieme e la magia di quell'esterna si è un po' spenta.

Maria De Filippi le dice che prima di dire qualsiasi cosa Alice dovrebbe guardare il fuorionda nel quale Carola e Federico hanno furiosamente litigato a causa dell'accusa del tronista che Carola è interessata solo ad aumentare il numero di followers. La conduttrice rivela anche che Carola è presente, ma è in camerino ed entrerà in studio solo se sarà Federico ad andarla a prendere. Il tronista è allibito e non sa cosa dire, stanco di questo atteggiamento così contraddittorio. Tuttavia, ammette che comunque a lui Carola interessa, ma le sue parole scatenano la rabbia di Alice: la corteggiatrice è convinta che il tronista romano non abbia davvero capito il suo interesse nei suoi confronti e sembra sull'orlo del pianto.

La corteggiatrice si lascia andare a uno sfogo inaspettato su quanto spesso sia stata criticata per il suo atteggiamento o il suo linguaggio colorito, cose che di solito la lasciano indifferente, ma che hanno colpito anche il suo nipotino, insultato sui social per ferire lei. Mentre ancora discutono, Carola decide di entrare in studio, tra lo stupore generale, rifiutandosi di salutare Federico. La corteggiatrice spiega che il suo non voler entrare in studio dipende dall'essere stata ferita dalle accuse del tronista nell'ultima puntata. Carola arriva a dichiarare che non voleva tornare nel programma, proprio perché si sentiva ferita. Anche perché il tronista non si è minimamente interessato a sapere come stesse. Dopo questa discussione, quando Maria chiede al tronista con chi vorrebbe ballare e Federico dice il nome di Carola, Alice si alza e lascia lo studio.

Federico deve però lasciare lo studio prima per lavoro, ma vorrebbe riuscire a rintracciare Alice prima di andar via. Ormai questa situazione non può andare avanti e anche il pubblico in studio gli grida che è arrivato il momento della scelta. Per il tronista però non è semplice e lui stesso ammette che sente una forte pressione ancora al pensiero della scelta.

Dato che anche il cavaliere Alessandro è intervenuto nel dargli un consiglio, la conduttrice gli chiede se ha sentito Pinuccia, allontanata dal programma prima della pausa di Natale. Il cavaliere candidamente ammette che non l'ha più sentita, anche perché ha bloccato il suo numero, un'affermazione che scatena l'ilarità generale. La puntata si conclude con Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, pronti a fare il punto della loro situazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne