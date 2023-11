Uomini e Donne, Carlo Marini pronto a corteggiare Ida Platano? "Donna forte e tostissima, ma..."

Gossip TV

Carlo Marini ha svelato se scenderà come corteggiatore della nuova tronista di Uomini e Donne, Ida Platano.

L'ex corteggiatore Carlo Marini è tornato a raccontare della sua esperienza con il trono classico di Manuela Carriero, ultima tronista di Uomini e Donne. Dopo aver abbandonato il programma di Mediaset, in onda ogni pomeriggio su Canale5, Carlo e Michele Longobardi sono stati invitati, per volere della tronista, nella tramissione condotta da Maria De Filippi per un ultimo confronto con Manuela.

Uomini e Donne, Carlo Marini svela se corteggerebbe Ida Platano

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per il suo format Casa Lollo, Carlo Marini ha raccontato com'è stato per lui prendere parte a Uomini e Donne: l'ex corteggiatore ha svelato che l'idea di partecipare al dating show è nata per uno scherzo, durante una cena con un amico. Dato il desiderio di Carlo di conoscere una ragazza, scrollando TikTok l'ex corteggiatore si è imbattuto in un video sul programma e su suggerimento dell'amico ha mandato la richiesta per partecipare alla trasmissione.

Sull'esperienza in tv, Carlo ha rivelato di averla trovata "burrascosa, ma bellissima" e che la redazione del programma è dotata di persone eccezionali, umane e di grande professionalità. L'ex corteggiatore ha però ammesso di non aver vissuto al meglio la sua situazione con Manuela Carriero, a causa delle divergenze caratteriali:

"Volevo tanto conoscere Manuela per i lati che mi aveva mostrato all'inizio, ma poi ci sono stati lati del suo carattere e modi di fare che non mi sono piaciuti."

Pugnaloni gli ha anche chiesto se corteggerebbe Ida Platano, la nuova tronista di Uomini e Donne, e Carlo ha risposto con sincerità che, pur trovandola una donna bellissima e di carattere, non pensa che sarebbe giusto scendere per lei:

"Ida è una bellissima donna, amo quando una donna sorride in maniera spontanea e genuina. Non conosco il suo percorso, ma sembra semplice nei modi e credo che abbia un sorriso buono. La trovo davvero bellissima con i suoi tratti mediterrani. Per quanto sia dolce ed elegante nei modi, credo che sia una donna tosta. Quindi, l'uomo che la corteggerà dovrà avere carattere e pazienza. So che viene da una relazione molto complessa e un'altra di 11 mesi molto recente. Non ho in mente di corteggiarla. Siamo in due fasi della vita diverse e vediamo il mondo in maniera diversa."

