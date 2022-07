Uomini e Donne, brutta disavventura per Gianni Sperti: l’opinionista si sfoga duramente!

Gossip TV

Gianni Sperti vittima di una disavventura durante la vacanza in Egitto. Ecco cosa ha rivelato l’opinionista di Uomini e Donne.

Momenti di disagio per Gianni Sperti, l’opinionista di Uomini e Donne. Giunto in Egitto per godersi le sue vacanze estive, Gianni si è trovato senza bagaglio ed è stato costretto a resistere ben cinque giorni senza nessuno dei suoi effetti personali a disposizione.

Uomini e Donne, lo sfogo di Gianni Sperti su Instagram

La stagione televisiva di Uomini e Donne è giunta al termine e i protagonisti del dating show di Canale 5 si godono un po’ di relax, incluso Gianni Sperti. L’opinionista ha deciso di trascorrere qualche giorni a Il Cairo, in Egitto, ma qui si è visto protagonista di una brutta disavventura. L’aereo di Gianni è giunto a destinazione senza particolari intoppi, l’opinionista è sceso pronto a godersi le meritate ferie e ha scoperto che i suoi bagagli sono scomparsi. Un disagio non da poco, quello denunciato da Sperti su Instagram:

“Ora posso raccontarvi la mia disavventura. Sono arrivato il 28 a Il Cairo ma senza il mio bagaglio, non è arrivato! Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono impuntato e sono andato in aeroporto, ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli, ho cercato e alla fine che l’ho fatta, l’ho trovato”.

Per fortuna, Gianni è riuscito a riappropriarsi del suo bagaglio e ora può continuare ad esplorare l’esotica meta che ha scelto per le sue vacanze, con un bel peso in meno. Nel frattempo, sono state diffuse le Anticipazioni sulle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne.

