Uomini e Donne, Anticipazioni: svelate le date delle prime registrazioni

Ecco le prime indiscrezioni sulle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5.

Manca sempre meno alle messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne. Maria De Filippi si prepara a tornare al timone dell’amato dating show di Canale 5 e, mentre Mediaset fa un regalo ai fan del programma, serpeggiano anticipazioni sulle presunte date delle prime registrazioni della nuova edizione.

Uomini e Donne: novità, tronisti, Anticipazioni

Come ogni anno, Uomini e Donne torna a settembre su Canale 5 con i protagonisti del Trono Over e i nuovi volti del Trono Classico. L’attenzione dei fan del dating show di Maria De Filippi è tutta sulla scelta dei nuovi tronisti. Al momento si vocifera che la presentatrice voglia continuare sulla linea adottata nella prima parte dell’ultima edizione, scegliendo volti estranei al mondo televisivo, ma è altresì possibile che Maria richiami alcuni dei corteggiatori che più l’hanno colpita.

In lizza ci sono Andrea Della Cioppa che, oltre a piacere tantissimo alla conduttrice e a Tina Cipollari, piace anche al pubblico per la sua parlantina e il suo modo genuino di porsi interrogativi, ben lontano dalle classiche dinamiche televisive alle quali i corteggiatori ci hanno abituato negli ultimi anni. Un altro papabile nome è quello di Federica Aversano, amatissima dalla padrona di casa, contestata dal pubblico ma forse proprio per questo personaggio chiave per rendere appetibile una nuova stagione di troni, dal momento che il pubblico ha espresso la sua preferenza per l’Over ormai da diverso tempo.

Mentre si vocifera che Gemma Galgani si sia sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, notizia che non ha fatto piacere a Tina, la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha fatto sapere di esser a conoscenza delle anticipazioni sulle date delle nuove registrazioni, che secondo la segnalazione si terranno il 24 e 25 agosto 2022. Nel frattempo, Mediaset ha deciso di premiare tutti i fedeli telespettatori di Uomini e Donne, mandando in onda le repliche su Mediaset Extra, tutti i giorni sino alle 18, intrattenendo i fan con una vera e propria maratona televisiva.

