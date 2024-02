Uomini e Donne, Brando stufo del comportamento di Beatriz: "Sei instabile". Interviene Maria De Filippi [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, dopo l'ennesima discussione tra Brando e Beatriz, è necessario l'intervento di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Brando stufo del comportamento di Beatriz. Interviene Maria De Filippi [VIDEO]

Ida si siede al centro studio con Luciano e attacca il cavaliere, dicendogli che non capisce perché ha voluto ricercarla, dopo la litigata che avevano avuto, visto che le chiamate del cavaliere si sono diradate sempre di più e quando la dama lo ha cercato al telefono Luciano si è negato, affermando che aveva dimenticato il telefono in macchina per un intero pomeriggio. Questa, per la dama, è solo una scusa e Ida afferma che non ha intenzione di continuare, visto anche che Luciano ha lasciato il numero di telefono a un'altra dama. Maria De Filippi svela che c'è una donna che vuole conoscerlo, ma prima che la diretta interessata entri, Barbara interviene e dichiara che a Padova, dove lei ha diverse amicizie, molte donne le hanno parlato dell'atteggiamento molto libertino di Luciano e della sua abitudine di fare avanches alle donne. L'ingresso della nuova dama, Sabrina, è l'occasione di accendere una nuova discussione tra Luciano e Barbara, con il primo che accusa la dama di essere una "gallina da brodo". Alla fine, il cavaliere decide di non conoscere la dama e Barbara dice che è perché Sabrina è di Padova, dove le voci girano più facilmente.

Si passa al trono classico: Brando ha portato in esterna Beatriz, ma la loro esterna è inizialmente segnata da un litigio perché il tronista è stanco dell'umore ballerino della corteggiatrice. I due, però, sembrano poi far pace, perché il tronista ha per lei un regalo: un album fotografico con i principali momenti più belli del suo percorso. In studio, però, mentre Beatriz sembra al settimo cielo per l'esterna, Brando le rinfaccia che è stanco del suo modo di fare e che di tutta l'esterna sono andati bene solo 5 minuti e dopo che lui le ha dato il regalo. La corteggiatrice gli rinfaccia di averla fatta stare male con la sua esterna a Napoli con Raffaella.

Tirata in ballo, la corteggiatrice consiglia a Beatriz di farsi un esame di coscienza, perché il suo comportamento parla chiaro e dovrebbe focalizzarsi sul loro percorso. Lo studio applaude e le dà ragione e anche Brando non interviene in difesa di Beatriz. Il tronista, sollecitato da Maria De Filippi, continua a ribadire che non è più tollerabile che in 5 mesi siano pochissime le esterne in cui sono stati davvero bene e la conduttrice interviene dicendo che il timore del tronista è che al di fuori del programma potrebbero ripetersi gli stessi comportamenti tossici che ci sono tra loro. Alla fine, Brando decide di ballare con Beatriz per chiarire e parlare.

Ma, più che parlare i due litigano di nuovo e finito il ballo Tina attacca di nuovo la corteggiatrice, accusandola di essere troppo pesante, anche se persino Maria De Filippi si intromette e dice alla sua opinionista di non fare così, perché le sue provocazioni non fanno altro che esacerbare la situazione con Brando. La conduttrice si rivolge anche a Beatriz e le chiede di essere più indulgente e meno combattiva nel suo modo di approcciarsi a Brando e che anche se nel suo passato ci sono state relazioni passate tossiche, non vuol dire che anche con il tronista sarà così. E, propone alle due corteggiatrici di dividersi un ballo con Brando, così da avere un momento più sereno con lui.

Si ritorna al trono over con Silvio e Ornella, la dama che era scesa per conoscere Orfeo. Il cavaliere è deluso perché la dama ha deciso di conoscere anche altri cavalieri oltre lui e accetta di conoscere una nuova dama e decide di conoscerla, visto che la donna è scesa appositamente per lui. Il momento di ballo sulle note di Sinceramente di Annalisa diventa l'occasione per la conduttrice di far ballare Gianni, Brando, Raffaella e Beatriz al centro studio!

