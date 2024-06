Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto raccontano di un'esterna mai andata in onda!

Gossip TV

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto di Uomini e Donne hanno deciso di raccontare ai fan di un'esterna che non è mai andata in onda nel programma! Ecco cosa hanno svelato!

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne: il tronista trevigiano e la corteggiatrice napoletana hanno lasciato la trasmissione di Canale5 condotto da Maria De Filippi già da alcuni mesi e stanno vivendo la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. I due ex protagonisti del dating show sono soliti condividere con i fan la loro vita quotidiana e hanno deciso di raccontare ai followers di un'esterna che hanno fatto ma che non è mai andata in onda.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella sull'esterna mai andata in onda: "Spoiler"

Con una storia su Instagram, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno raccontato un inedito retroscena sulla loro storia d'amore, iniziata negli studi di Uomini e Donne. Dopo un lungo percorso, infatti, Brando ha scelto Raffaella, preferendola a Beatriz D'Orsi, e da allora i due ragazzi sono stati inseparabili.

Chiacchierando con i fan sui social hanno raccontato di un'esterna che non è mai stata mostrata in trasmissione. Scherzando, Brando ha svelato che si trattava di una sorpresa preparata da Raffaella per lui.

La redazione gli aveva chiesto quale fosse il suo dolce preferito e una mattina in albergo Raffaella si era presentata con un vassoio pieno di piccoli babà. Ridendo, Brando ha anche ricordato che quando aveva sentito bussare, inizialmente, pensava che fossero le donne delle pulizie e una volta aperto si era trovato la corteggiatrice con tutti i cameramen ad aspettarlo:

" Praticamente – adesso blocchiamo tutta la redazione di Uomini e Donne – durante un centro studio o un’esterna lei mi chiese quale fosse il mio dolce preferito. Una mattina, in albergo, mi venivano a bussare in camera. Io, pensando fossero le donne delle pulizie, dissi “no, grazie”. In realtà poi scoprii che c’erano tutti i cameramen e lei che mi fece questa sorpresa. Io aprii la porta in mutande, infastidito pure…Quindi, mi face questa sorpresa. Mi portò un vassoio pieno di piccoli babà."

Uomini e Donne, la storia d'amore tra Brando e Raffaella

La storia d'amore tra Raffaella Scuotto e Brando procede a gonfie vele. I due sono tornati da poco dalla prima vacanza di coppia e hanno raccontato ai fan cosa hanno vissuto in questi giorni di relax. I due sono volati a Sharm El Sheik per festeggiare il 23esimo compleanno dell'ex tronista. Purtroppo, durante i giorni off, Brando ha avuto un malore e non è riuscito a rilassarsi come avrebbe voluto. Per fortuna, Raffaella è stata sempre al suo fianco, occupandosi di lui e riuscendo ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Il tronista ha accusato alcuni dolori allo stomaco, seguiti poi da una febbre alta che ha preoccupato la corteggiatrice. Tuttavia, Brando è riuscito a riprendersi e i due si sono goduti alcuni giorni felici insieme. Al loro ritorno, Raffaella ha voluto celebrare questo primo viaggio insieme, anche se non perfetto e sereno come avrebbero voluto, pubblicando un post con i momenti più importanti vissuti insieme. La corteggiatrice ha rassicurato il fidanzato che ci sarà sempre per lei e che per lei è importante prendersi cura di lui e farlo sentire amato.

Ma anche Brando ha voluto dedicare delle tenere parole alla fidanzata, ringraziandola per i bei momenti che le sta regalando e perché grazie a lei sta imparando a vivere con leggerezza, godendosi tutto ciò che di bello la vita può offrire loro.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne