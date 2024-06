Uomini e Donne, la romantica dedica d'amore di Raffaella Scuotto a Brando Ephrikian: "Insieme a te imparo a non avere.."

Gossip TV

Raffaella Scuotto a Brando Ephrikian sempre più innamorati e felici: sui social arriva la dolce dedica d'amore dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne per il suo fidanzato!

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian prosegue a gonfie vele. I due protagonisti dell'ultima stagione del dating show di Canale 5 sono partiti per il loro primo viaggio insieme e sono tornati ancora più affiatati e innamorati di prima.

Raffaella Scuotto e l'amore per Brando Ephrikian

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian sono volati a Sharm El Sheik per la loro prima vacanza di coppia e per festeggiare il 23esimo compleanno di lui. Quella che doveva essere una vacanza da sogno, però, si è trasformata inizialmente in un incubo. Appena arrivati lì, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha accusato un malore: il 22enne ha iniziato ad avere dolori allo stomaco cui ha fatto seguito il sopraggiungere della febbre. Una situazione che ha messo alla prova la giovane, che si è rivelata essere un prezioso supporto per il suo compagno.

L'ex protagonista di Uomini e Donne si è poi rimesso in sesto e i due sono riusciti a godersi la vacanza. Una vacanza speciale per Raffaella che, una volta tornata in Italia, ha voluto pubblicare un lungo post sui social in cui ha fatto reconto del loro primo viaggio insieme:

Per chi ha imparato a conoscermi, sa che tendo a romantizzare sempre tutto. Non cambierei una virgola di questo primo viaggio insieme. Certo non vorrei mai tu stessi male, ma é successo e voglio tu sappia che starti accanto e prendermi cura di te, nel bene e nel male, non sarà mai un peso. In qualsiasi circostanza o posto nel mondo ci troviamo, sarò sempre nel posto giusto se sarò accanto a te anche se "accanto a te" significa stare su un letto tutto il giorno (il giorno del tuo compleanno) con 45º fuori e a distanza di sicurezza per paura di svegliarti, mettermi comoda e aspettare che ti senta meglio, piangere perché vederti star male mi rende impotente e riscoprirmi ancor più coraggiosa essendo l'unica a potersi prendere cura di te, stando lontani da tutti. Scoprire lontano da casa che la bontà e la gentilezza esiste ovunque, meravigliarmi per la premura di persone che hanno imparato a conoscerci per sette mesi attraverso ad uno schermo. Un viaggio fatto di tanti piccoli momenti indimenticabili, noi che continuiamo a scoprirci, la nostra complicità che aumenta, le risate, le liti, gli abbracci e anche i pizzicotti che ogni volta mi dai anche se continuo a lamentare dolore. Un viaggio fatto di adrenalina, le nostre prime avventure insieme, la prima immersione che mi ha lasciato dentro un grande senso di coraggio.

Leggi anche Uomini e Donne, Maria De Filippi ci riprova: a settembre un volto del Trono Over sul trono?

L'ex amata corteggiatrice di Uomini e Donne ha continuato poi facendo una dolcissima dedica al suo fidanzato Brando dedicandole parole piene d'amore:

Io che insieme a te, imparo a non avere ansie e paure per le prime cose e i cambiamenti, scoprire un lato di me che volevo tanto vivere: quello leggero che poco ho vissuto nella mia vita ed ho voluto dirtelo una sera a cena quando mi hai chiesto «qual era quell'accorgimento che volevi fare?» al che ho risposto «oggi ho sentito di avere proprio 26 anni» ed é stata tra le sensazioni più belle mai vissute. A tutti i sorrisi fatti, gli sguardi complici, i silenzi che di silenzioso hanno ben poco e ai momenti in cui mi giravo e scoprivo i tuoi occhi su di me. A me che continuo a guardarti di nascosto perché mi piace osservarti e capirti, le tue braccia che continuano a stringermi durante la notte e i tuoi occhi che stanotte si chiudevano dal sonno ma continuavano a guardarmi perché sapevi che stamattina sarei andata via.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.