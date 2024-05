Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto già in crisi? Arriva la verità dai diretti interessati

Gossip TV

Una delle coppie recentemente uscite da Uomini e Donne e formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sarebbe già in crisi? Ecco cosa è successo!

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 e condotto da Maria De Filippi, sarebbe già in crisi? Stiamo parlando dell'ex tronista Brando Ephrikian e della sua scelta Raffaella Scuotto. Ma a svelare qual è la verità sui rumors è stata proprio la coppia!

Uomini e Donne, Brando e Raffaella sono già in crisi?

Solo qualche mese fa, Brando Ephrikian ha scelto come sua compagna Raffaella Scuotto, dopo un percorso durato 7 mesi. La coppia ha lasciato felice einnamorata il programma e da subito i due hanno cercato di colmare la distanza geografica tra loro (il tronista vive a Treviso, la corteggiatrice a Napoli) trascorrendo insieme weekend e facendo la spola tra il Nord e il Sud del Paese.

Tuttavia, nelle scorse settimane, sui social, sono apparsi i primi rumors di una presunta crisi tra la coppia: i due sono amatissimi sui social e i fan hanno immediatamente notato alcuni movimenti sui rispettivi profili Instagram che hanno fatto pensare che ci fossero guai in paradiso. In particolare, alcuni followers hanno notato che le ultime foto postate non li ritraevano più insieme e Raffaella e Brando non si scambiavano più like.

Una situazione che poteva avere diverse interpretazioni, ma che per i fan più accaniti era già foriera di brutte notizie e sintomo di una crisi di coppia. Tuttavia, a svelare come stanno davvero le cose ci hanno pensato i diretti interessati.

Uomini e Donne, sulla crisi di coppia arriva la risposta di Brando e Raffaella

Stanco delle continue insinuazioni sulla crisi tra lui e Raffaella, nella giornata di ieri, 21 maggio, Brando è intervenuto personalmente sui social e ha deciso di svelare qual è la verità sulla situazione tra lui e la sua corteggiatrice. Dato che entrambi sono noti per il carattere giocoso e vivace, ovviamente, per smentire i rumors, l'ex tronista non poteva che scegliere un modo...originale e divertente.

Brando ha deciso di pubblicare un video in cui spiegava cosa stava succedendo tra lui e Raffaella, assumendo, inizialmente, un tono serio e svelando che nel box domande che aveva aperto ai fan, l'unica domanda che gli era stata posta era "dove fosse Raffaella". E, dato che il tronista aveva ricevuto solo domande di questo tipo, aveva pensato che la soluzione migliore fosse quella di pubblicare direttamente un filmato in cui raccontava la verità.

Così, con tono serio ha dichiarato:

"Buonasera ragazzi, è arrivato il momento di dirvi cosa sta succedendo. Ieri sera come sapete ho aperto un box domande al quale non ho risposto semplicemente perché mi avete fatto una sola domanda, ovvero dove fosse Raffaella. È giusto che vi renda, vi rendiamo partecipi di quanto sta accadendo, per quanto certe cose sarebbero private. Giustamente ci avete conosciuto all’interno di un programma per cui è giusto e doveroso rendervi partecipi. Quindi quello che stavo per dire è che…"

Il video si è fermato all'improvviso e quando il filmato ha ripreso a scorrere, accanto al tronista è apparsa Raffaella Scuotto. Con fare scanzonato, l'ex corteggiatrice ha ammesso: "Non me lo levo dai co*****". E poi si è mostrata insieme a Brando e i due erano visibilmente tranquilli e raggianti, mentre il tronista ha commentato ancora con queste parole:

"E quindi, che dire, ragazzi, mi mancava! Finalmente, ci siamo riuniti"

