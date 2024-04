Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto a Verissimo: "Siamo cresciuti insieme nel programma" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, sabato 13 aprile, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto di Uomini e Donne si sono raccontati a Verissimo. Ecco cosa hanno detto!

Oggi, sabato 13 aprile, su Canale5 a Verissimo sono stati ospiti due amatissimi protagonisti di Uomini e Donne: Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Il tronista e la corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi si sono raccontati dopo l'emozionante uscita dal programma in cui si sono conosciuti e innamorati.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si raccontano a Verissimo: "Lì siamo cresciuti insieme" [VIDEO]

La coppia ha lasciato il programma da poco, dopo un percorso di 7 mesi fatto di alti e bassi, ma anche di tanta crescita, come sottolinea Raffaella:

"Quello che mi porto di più da questo percorso è la crescita personale e di coppia. Siamo cresciuti in questo periodo e sono felice che ci abbiamo messo così tanto, perché è meglio che abbiamo lasciato il programma dopo aver costruito qualcosa"

Brando ha svelato che il momento in cui ha visto maggior chiarezza dentro di lui è stato durante l'esterna a Napoli: ha visto Raffaella nella sua città, nella sua quotidianità, mentre per la corteggiatrice ha un posto speciale nel suo cuore l'esterna in cui Brando l'ha definita casa, però, ammette "anche l'esterna a Napoli per me è stata decisiva". Il tronista è stato anche protagonista di un momento molto insolito: arrivato il momento decisivo per lui di scegliere tra Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi si è tirato indietro e ha chiesto un'ulteriore esterna per chiarire con entrambe le corteggiatrici.

Un avvenimento che non si era mai verificato prima nel programma, come sottolineò anche Gianni Sperti, ma che ha poi reso la scelta di Brando ancora più emozionante, nonché una delle più seguite in televisione. Su questa non-scelta, Brando a Verissimo ha rivelato:

"C'è da dire che venivamo da un'ultima puntata molto tesa, in cui siamo usciti dallo studio arrabbiati, non c'era il clima giusto, non me la sarei goduta, quindi, perché no, ho pensato di chiarire con entrambe."

Il clima a cui Brando ha fatto riferimento dipendeva anche dal mood di Raffaella: la corteggiatrice, infatti, anche a Silvia Toffanin, ha chiarito che non riesce a non manifestare il suo disappunto se qualcosa non le piace e quindi avrebbe potuto dirgli anche di no.

La conduttrice ha fatto notare che entrambi hanno un legame molto complesso con i loro genitori, soprattutto, i loro padri: Raffaella ammette di essere in buoni rapporti con il padre, ma che "è stata mia madre la mia figura genitoriale di riferimento". Per Brando la questione è anche più complessa:

"Si scatenano i miei demoni personali quando parlo di lui, preferisco ricordare le cose belle di lui. Ho impresso il nostro ricordo di una famiglia unita, che poi si è sgretolata quando si sono separati, perché non si sono lasciati nel migliore dei modi. Il mio era il rapporto di un bambino che non ha più avuto un rapporto con il padre, ci ho sofferto tanto, ci soffro tantissimo. Lo sento oggi, ma capitano periodi anche molto lunghi per cui non ci sentiamo, ma la sofferenza che ho provato mi ha reso più uomo e maturo."

Uomini e Donne, Brando e Raffaella e i rapporti con le rispettive madri: "Sono il nostro punto di riferimento"

E se il rapporto con i loro padri è complesso, quello con le rispettive madri è molto ben più disteso: per entrambi, infatti, sono dei punti di riferimento, come dimostrano anche i commoventi videomessaggi che le due donne hanno girato per i figli. Angela Scuotto, madre di Raffaella, definisce la figlia la sua forza e il motivo per cui è diventata oggi la persona che è. Su Brando dice: "Per me è il classico principe azzurro".

Anche la madre di Brando non può non tessere le lodi del figlio, definendolo il suo regalo più grande e la sua gioia, anche se non manca nelle sue parole, un rimpianto per le avversità che hanno dovuto affrontare insieme. Su di lei, Brando dice:

"Ha fatto di tutto per me, spero di poter ricambiare"

Infine, sul futuro insieme i due ragazzi hanno le idee molto chiare: non vogliono sognare, ma costruire qualcosa di solido insieme, come dice Raffaella. Mentre Brando scherzando le ricorda:

"C'è ancora tanto di me da scoprire, gliel'ho detto. Hai visto solo una piccola parte di me nel programma. Sono più espansivo di lei, ma ho bisogno di tempo per lasciarmi andare. Quando mi inizio a fidare della persona, allora, lì mi apro del tutto"

