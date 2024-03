Uomini e Donne, annullata la scelta di Brando Ephrikian: "Mai accaduta una cosa del genere in 20 anni" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, a Uomini e Donne, le nuova puntata su Canale5 inizia con la scelta di Brando Ephrikian. Ma un colpo di scena inaspettato scompiglia le carte in tavola...e Brando non sceglie!

Uomini e Donne, Brando Ephrikian non sceglie: colpo di scena in studio! [VIDEO]

Brando entra in studio elegantissimo e anche un po' nervoso, come ammette lui stesso. Ma il tronista del trono classico si dice pronto a scegliere, anche se - come confessa a Maria De Filippi - cambia idea continuamente. Il tronista dice che dentro di lui la scelta c'è, ma che vuole che la sua decisione sia istintiva. A sorpresa, la conduttrice svela che Gemma Galgani ha scritto per lui una poesia e vorrebbe dedicargliela, perché è un ragazzo che è stato molto educato e che rimarrà nel cuore di tutto il parterre del trono over. In un video riepilogativo si vede che Brando ha videochiamato le due corteggiatrici, dicendo loro che aveva deciso quando scegliere: se Beatriz, sebbene fredda, accetta immediatamente di presentarsi, Raffaella gli risponde con un "ci penserò" che lascia perplessi in studio Gianni e Tina. La conduttrice chiede poi alle varie dame del trono over chi, secondo loro, sceglierà Brando e anche le dame si dividono tra le due corteggiatrici.

Vengono mostrati i momenti più importanti del percorso con Beatriz e la corteggiatrice entra in scena, elegantissima. Gianni commenta che, al di là delle liti, è stato un percorso bellissimo il loro. La corteggiatrice ammette di essere molto emozionata e di non aver del tutto realizzato cosa succederà. Tocca poi a Raffaella e anche di lei vengono mostrati i momenti più belli. Al suo ingresso, tuttavia, Raffaella non sembra felice e dice a Brando di non scegliere con la testa, ma con il cuore e che lei non riesce a essere felice, perché vede che Brando è molto indeciso e arrivare alla scelta così rovina l'atmosfera. Mentre Tina difende Brando, la conduttrice ammette che le due corteggiatrici hanno ragione, ma che l'essere così razionale di Brando è una sua caratteristica e va oltre la scelta in sé. E che non dipende dalla mancanza di interesse per una o per l'altra. Mentre in studio nasce una discussione tra Raffaella e gli opinionisti, il tronista appare sempre più nervoso e preoccupato. Le due corteggiatrici escono ed entrano Cristian e Valentina, che hanno lasciato il programma qualche mese fa.

Brando è ancora più in ansia e persino Gianni commenta che non ha mai visto un tronista così e Maria De Filippi racconta un aneddoto sul tronista. La conduttrice svela che l'ha incontrato per coincidenza in un hotel durante una vacanza e lì Brando lavorava e non si è mai avvicinato, nonostante si fossero conosciuti durante i casting per il programma. Dopo due balli, Maria annuncia che Brando ha deciso di non scegliere dopo le polemiche al centro studio. A rivelare tutto alle corteggiatrici è la conduttrice che spiega le ragioni del tronista e dichiara che Brando sceglierà dopo un'esterna di mezza giornata con entrambe. Anche il nuovo tronista, Daniele, interviene e critica il comportamento delle due corteggiatrici, dicendo loro che sapevano a cosa andavano incontro e che non era corretto nei confronti di Brando. Le due corteggiatrici rispondono a tono a Daniele e poi inizia una discussione anche con gli opinionisti, mentre Brando si chiude nel silenzio. Dopo un'ulteriore conversazione tra le corteggiatrici, Brando prende la parola e chiede scusa, perché sperava di poter scegliere con serenità e col sorriso.

