Uomini e Donne, Brando dalla parte di Ida Platano: ''Mario e Pierpaolo non la rispecchiavano''

Brando e Raffaella, coppia molto innamorata di Uomini e Donne, commentano così il percorso di Ida Platano nel dating show di Maria De Filippi.

Brando Ephrikian ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con Raffaella Scuotto e la giovane coppia è molto innamorata. Parlando dell’esperienza nel dating show di Canale 5, il tronista non ha potuto non commentare ciò che è accaduto a Ida Platano, divisa tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, e poi delusa da entrambi al punto di lasciare senza neppure arrivare alla scelta finale.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella: è amore vero

Dopo un percorso intenso nello studio di Uomini e Donne, Brando Ephrikian ha deciso di scegliere Raffaella Scuotto e i due formano una giovane coppia davvero innamorata. I due protagonisti del trono classico stanno vivendo la relazione a distanza, non potendo ancora pensare alla convivenza dal momento che la loro love story è appena nata, e sfruttano ogni momento per incontrarsi e condividere tante belle esperienze insieme tra viaggi, cene e momenti di quotidianità.

Brando, che ha parlato della possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello a settembre, sembra aver fatto la giusta scelta e Raffaella è amatissima dal pubblico, tanto da avere già un folto seguito su Instagram. Parlando del loro futuro insieme e dei nuovi progetti in una recente intervista con Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, l’ex tronista è tornato a parlare anche di Ida Platano e dell’epilogo amaro dopo le scoperte su Mario Cusitore. Ecco cosa ha rivelato Brando.

Uomini e Donne, Brando lancia una stoccata a Mario

Mentre Brando Ephrikian ha trovato l’amore con Raffaella Scuotto e i due sono uniti più che mai, il percorso a Uomini e Donne ha avuto un epilogo amaro per Ida Platano. La bresciana se ne è andata con un pugno di mosche in mano dopo le segnalazioni su Mario Cusitore, sebbene l’ex corteggiatore continui a negare e abbia rivelato di aver provato a incontrare ancora Ida. Mentre secondo Raffaella la scelta di Ida sarebbe ricaduta senza dubbio su Mario, e per questo ha apprezzato che la tronista abbia interrotto il percorso nonostante l’attrazione che provava evidentemente per il partenopeo, pur di tutelarsi. Brando, invece, ha ammesso:

"L’ho risentita Ida, mi ha fatto anche gli auguri per il compleanno. Io non avevo una preferenza né per Mario, né per Pierpaolo. Senza nulla togliere ad entrambi, semplicemente non rispecchiavano la donna che è Ida. Non li conosco, per quello che ho vissuto non mi sarei comportato così, parlo di uno più dell’altro”.

Insomma, Brando ha lanciato una bella frecciatina ai danni di Cusitore che, nonostante non abbia avuto un comportamento sincero durante il suo percorso a Uomini e Donne, gode dell’appoggio di molti fan che sperano che prima o poi si chiarisca con Ida. C'è anche chi, invece, pensa che il partenopeo potrebbe tornare nel parterre del trono over a settembre, pronto a fare strage di cuori e a quel punto tutti pregano che ci sarà anche Armando Incarnato in quel caso, l'unico che potrebbe tenergli facilmente testa.

