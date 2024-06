Uomini e Donne, Brando Ephrikian pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello? Parla lui

Gossip TV

L'ex amatissimo tronista di Uomini e Donne, Brando Ephrikian, si racconta a cuore aperto e parla di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello: "Una bella opportunità".

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono stati tra i protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ospiti nell'ultima puntata di Casa Lollo, i due innamorati si sono raccontati senza filtri e parlato di una loro possibile partecipazione al Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che ha da poco riaperto i casting per la prossima edizione.

Brando Ephrikian: da Uomini e Donne al Gf?

Reduci dalla loro prima vacanza insieme, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno rilasciato una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo in cui si sono raccontati a cuore aperto. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno ricordato la loro esperienza nel dating show di Maria De Filippi e commentato anche il trono di Daniele Paudice, che ha scelto Gaia Gigli. A prendere la parola per prima è stata l'ex corteggiatrice, che ha rivelato:

Mi piacciano tantissimo. Senza nulla togliere a Marika (Abbonato, ndr), speravo che scegliesse Gaia perché la vedevo più adatta a lui per una questione di età. La complicità è cresciuta tantissimo tra di loro e poi a me piace quando un uomo migliora per una donna e lui rispetto all’inizio del trono, quando aveva quella leggera arroganza tipica del napoletano, pian piano ha abbassato questa corazza per avvicinarsi a lei. E’ stata lei a portarlo ad addolcirsi, per cui sono contenta che l’abbia scelta, era la mia preferenza dall’inizio. Non è scontato che un uomo riesca a lasciarsi andare così tanto, quindi mi ha fatto un certo effetto.

Chiuso il capitolo Uomini e Donne, Brando e Raffaella hanno parlato della possibilità di rivederli in qualche reality show. Se da una parte hanno escluso la loro partecipazione a Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in partenza il prossimo giovedì 27 giugno 2024 su Canale 5, dall'altra l'ex tronista ha ammesso che gli piacerebbe entrare nella famosa Casa del Grande Fratello e che quindi sarebbe propenso ad accettare un'eventuale proposta:

Mi farebbe piacere, ritengo che sia una bella opportunità. Fin da piccoli li abbiamo visti questi programmi quindi riuscirne a farne parte è bello, ti da un po’ di soddisfazione. Non è facile, certo. Anche Uomini e Donne. All’inizio l’avevo preso sotto gamba ma in realtà è complicato, non sembra da casa. Entrano in gioco tante emozioni e io faccio fatica ad aprirmi, a far vedere chi sono veramente. Tante volte c’è un po’ un mistero, una maschera. Anche Raffa mi dice che quando viviamo dei momenti insieme non sono la stessa persona che sono con gli amici. Quando riesco ad entrare in sintonia con una persona di cui mi posso fidare io mi apro e cambio tanto, divento meno freddo. Anche un Grande Fratello tira fuori tante sfaccettature.

Un pensiero condiviso anche da Raffaella, che sarebbe felice di vedere il suo fidanzato nel cast della prossima edizione del Gf. "Sarei felice se Brando partecipasse al Grande Fratello. Io sono una che all’interno di una relazione sprona molto l’altra persona a fare nuove esperienze, l’importante è che lui segua sempre quello che vuole fare, non lo priverei mai della sua libertà" ha confessato la giovane.

