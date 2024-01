Uomini e Donne Anticipazioni, Brando tra Beatriz e Raffaella: chi sarà la sua scelta?

Gossip TV

Chi sarà la scelta del tronista Brando? Il protagonista di Uomini e Donne diviso tra Beatriz e Raffaella.

Il trono di Brando sta per giungere al termine e il pubblico di Uomini e Donne è molto confuso in merito a chi potrebbe essere la scelta del tronista. Il giovane, infatti, ha intrapreso un percorso passionale con Beatriz, per poi finire con discussioni e continue liti in studio, mentre si sta affezionando sempre più a Raffaella, con la quale sta costruendo basi solide.

Uomini e Donne, chi sarà la scelta di Brando?

Entrato in studio in punta di piedi, emozionato ma con le idee chiare in testa, il tronista Brando gode del consenso del pubblico di Uomini e Donne che, nonostante la sua giovane età, lo trova un ragazzo maturo e responsabile, davvero in cerca dell’amore. Brando è stato immediatamente colpito dalla bellissima corteggiatrice Beatriz e con lei è nato un feeling particolare, forse legato anche a tante cose del rispettivo passato che condividono. Beatriz, tuttavia, non ha un carattere semplice e alcuni suoi gesti hanno portato il tronista a pensare che la ragazza sia approdata nel dating show di Maria De Filippi, che prenderà una decisione rivoluzionaria sul format, esclusivamente per le telecamere.

Tra alti e bassi, quella che sembrava una storia d’amore già scritta nelle stelle, sta perdendo il suo iniziale fuoco. Brando continua a perdonare e riprendere Beatriz, segno che la giovane non gli è indifferente, ma ha anche pubblicamente ammesso che inizia a faticare a vedersi al suo fianco fuori dallo studio. Lei, d’altra parte, ha cercato di cambiare atteggiamento nelle ultime puntate, supportata dalla padrona di casa che sembra aver capito da cosa derivi il suo carattere fumantino. E mentre Beatriz viene messa in discussione, emerge la dolce Raffaella che, sebbene inizialmente non avesse colpito fisicamente Brando, ora ha la sua più totale attenzione.

La corteggiatrice non si è mai arresa, pur notando il feeling con la rivale, e ha cercato di raccontarsi nel miglior modo possibile, tra gelosie e qualche discussione poi risolta in breve tempo. Nelle ultime puntate, Raffaella ha fatto breccia nel cuore di Brando che ha ammesso di sentirsi a casa con lei, e di vedersi anche nella vita reale come coppia, potendo contare sui sentimenti della corteggiatrice e la sua lealtà. Sebbene, dunque, inizialmente il pubblico di Uomini e Donne era certo che sarebbe stata Beatriz la scelta, è possibile assistere ad un colpo di scena dell’ultimo minuto?

