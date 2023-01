Uomini e Donne, botta e risposta tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: volano accuse

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne Eugenio Colombo e la sua ex compagna Francesca Del Taglia si sono resi protagonisti di un vero e proprio battibecco sui social. Vediamo insieme cosa è successo.

Si erano conosciuti ed erano usciti insieme da Uomini e Donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, ma la loro storia, nonostante i figli e la convivenza, non è durata.

Uomini e Donne, frecciatine tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

I due ex avevano dichiarato che non avrebbero parlato male l'uno dell'altra, anche per tutelare i loro figli, ma a quanto pare quelle parole dette si sono rivelate una promessa da marinaio. La rottura della loro storia è stata un fulmine a ciel sereno, ma la crisi era già radicata e tra i due era l'ex tronista a mostrarsi più risentito nei confronti della compagna, che ha già trovato un nuovo amore.

Quando sui social, qualcuno ha chiesto a Del Taglia come fossero i rapporti con l'ex, la ragazza ha rivelato che erano molto tesi e che la verità sarebbe venuta a galla:

"Il tempo darà le risposte e ognuno tirerà le proprie conclusioni, a me poco importa, io a differenza di altri non sputo nel piatto dove ho mangiato. Ci sono stata solo 9 anni e ci ho fatto due figli, se non l'avessi amato pazzamente, sarei stata pazza e basta."

A queste dichiarazioni Eugenio Colombo ha risposto in maniera piccata, con un "Meritavo di meglio, evidentemente"

