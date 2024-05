Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi innamorata: chi le ha fatto dimenticare Brando Ephrikian

Gossip TV

Sono ormai settimane che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi, si mostra insieme ad un nuovo ragazzo. Chi le ha fatto dimenticare il tronista Brando Ephrikian.

Il trono di Brando Ephrikian ha tenuto i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso per lunghi mesi, tra esterne roventi, discussioni infuocate ma anche momenti di grande intimità e dolcezza vissute con le corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Sebbene fosse la favorita, quest’ultima ha scoperto di non essere la scelta del tronista e ora, a distanza di qualche mese, sembra aver ritrovato la serenità al fianco di un nuovo fidanzato. Ecco i dettagli.

Beatriz D’Orsi dopo Uomini e Donne

Non è un mistero che, ormai da diversi anni, il pubblico di Uomini e Donne si sia stancato del trono classico e dei suoi protagonisti, non riuscendo a trovare più storie d’amore entusiasmanti e coinvolgenti come in passato. Del resto pochissime coppie dopo il percorso nel dating show di Maria De Filippi sono rimaste insieme per più di qualche mese e qualche intervista, ma questo non sembra essere il caso del tronista Brando Ephrikian. Il giovane, infatti, ha tenuto tutti con gli occhi incollati allo schermo, diviso tra due corteggiatrici agli antipodi ma entrambe amatissime dal pubblico, ovvero la partenopea Raffaella Scuotto e la bella Beatriz D’Orsi. Le due corteggiatrici si sono battute per l’attenzione di Brando, cercando di limare i lati del loro carattere che non permettevano loro di conoscere nel migliore dei modi il tronista, fino a ribellarsi quando lui continuava a protrarre il tempo della scelta al centro dello studio.

Brando ha poi scelto Raffaella e i due formano una bellissima coppia, innamorata e molto affiatata, mentre Beatriz si è leccata le ferite lontano dei riflettori, dovendo anche affrontare più di qualche hater. Il carattere indomito e focoso della giovane corteggiatrice, infatti, l’ha fatta entrare nel mirino di alcuni spettatori che sui social hanno riversato tanto odio ingiustificato, criticandone ogni mossa anche dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Nonostante ciò, Beatriz non ha mai perso il sorriso e non si è mai scomposta, e ora sembra abbia un motivo in più per essere felice.

Uomini e Donne, il nuovo fidanzato di Beatriz!

Dopo qualche mese lontano dalle telecamere, riprendendo in mano la sua vita e non accettando di corteggiare il nuovo tronista Daniele, che invece avrebbe voluto conoscerla meglio, Beatriz D’Orsi ha ritrovato l’amore. Mentre Pierpaolo Siano si scaglia contro Ida Platano, il cui trono è miseramente naufragato davanti agli occhi di tutta Italia, Beatriz ha iniziato a pubblicare sempre più foto e video a Siena, splendida città toscana, iniziando a far sorgere qualche dubbio nel popolo del web che, si sa, adora indagare. E così, dopo qualche settimana, è spuntato il nome di Bernardo Vegni, un giovane attraente e solare, che sembra aver conquistato il cuore di Beatriz.

Lei è al settimo cielo, molto più serena e si vede che la frequentazione con il ragazzo di Siena sta procedendo a gonfie vele, come testimoniano anche sporadiche Ig Stories. Bene anche la relazione tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, che dopo Uomini e Donne sono inseparabili e cercando di trascorrere insieme più tempo possibile. Questa coppia reggerà al peso dell’estate oppure sarà destinata a non avere il suo lieto fine? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

