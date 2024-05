Uomini e Donne, Pierpaolo Siano furioso con Ida Platano: "Mi hai solo preso in giro"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale5, Pierpaolo Siano ha accusato la tronista Ida Platano di aver solo giocato con i suoi sentimenti! Ecco cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne, inizia con il confronto tra Pierpaolo Siano e Ida Platano: oramai il trono classico è allo sfacelo e si stanno consumando le ultime battute della frequentazione della tronista con i suoi corteggiatori. In un acceso confronto, Pierpaolo ha accusato l'ex dama del trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi di aver solo giocato con i suoi sentimenti.

Uomini e Donne, Pierpaolo Siano furioso: "Ida, mi hai solo preso in giro"

Nel corso della scorsa puntata, la segnalazione su Mario Cusitore si era rivelata corretta: era stato lo stesso corteggiatore, dopo aver negato con insistenza, ad ammettere di aver trascorso la notte in un b&b con una ragazza misteriosa. Di quest'ultima è stato poi svelato che si è trattato di un'ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, Melissa Riva, e che era amica dello speraker napoletano. Ida si è così vista costretta a cacciare Mario ed è uscita dallo studio per non rientrare più. Nella puntata di oggi, Pierpaolo ha deciso di confrontarsi un'ultima volta con la tronista e gliene ha dette di tutti i colori.

Se, infatti, nella scorsa puntata, in un video il corteggiatore dimostrava di essere ancora molto comprensivo con la tronista, in questa, Pierpaolo è diventato una furia. Siano ha accusato Ida di aver solo giocato con i suoi sentimenti e di aver preso in giro sia lui, sia il pubblico. Secondo il corteggiatore, infatti, la tronista ha sempre voluto solo Mario e ha mantenuto lui nel programma solo in attesa di scoprire se l'ennesima segnalazione sullo speaker si fosse rivelata corretta.

Di fronte a questo attacco, Ida non ha saputo giustificarsi ed è evidente che il suo trono sia sempre più prossimo alla fine

Uomini e Donne, Ida abbandona il trono?

Dopo l'addio anche di Pierpaolo, per Ida sembra davvero che il programma si concluda qui: la tronista, infatti, non ha più corteggiatori e l'amarezza per ciò che è successo con Mario Cusitore la spingerà a dire addio alla trasmissione. Nel corso di questa edizione non sono state poche le segnalazioni ricevute su Mario, ma la tronista - evidentemente molto presa da lui - ha preferito sempre ignorare tutto ed è andata avanti, accettando e perdonando.

Tuttavia, con la segnalazione del b&b è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Ida ha preferito prima non presentarsi in puntata e ora salutare definitivamente il programma. Al momento, non si sa, infatti, cosa succederà e se tornerà eventualmente a settembre ancora in veste di tronista. Ma, almeno per quest'anno, il suo trono sembra davvero giunto alla fine.

