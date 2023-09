Uomini e Donne, Beatrix emoziona Brando e lo studio con la sua storia [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 18 settembre, Brando porta in esterna Beatrix, una delle nuove corteggiatrici, la cui storia ha un certo impatto sul pubblico in studio. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si parte dal trono over con un omaggio del cavaliere Ciro per una delle dame, Maria Teresa, che però non sembra accettare le attenzioni del cavaliere. Spazio al trono classico con Cristian, Brando e le loro corteggiatrici.

Uomini e Donne, scontro di fuoco tra Elio e Tina

Ciro è un cavaliere napoletano che, dopo la perdita di sua moglie e aver sistemato i suoi 5 figli, vorrebbe trovare una nuova compagna, però, non sembra trovare fortuna tra le dame del parterre del dating show di Canale5. Maria De Filippi prova a indagare i gusti del cavaliere e gli consiglia di avere pazienza perché purtroppo in pochi giorni è difficile trovare una compagna. Spazio ancora al trono over con un nuovo corteggiatore per Roberta Di Padua: si tratta di Antonio, 42enne calabrese che però non sembra attirare le attenzioni della dama del trono over.

Tuttavia, a sorpresa un'altra dama del parterre, Emanuela, si fa avanti e dichiara di trovarlo un bell'uomo e alla richiesta della conduttrice se Antonio fosse interessato a conoscerla, il nuovo cavaliere risponde di sì e così decide di restare per lei. La situazione nello studio si accende a causa di una discussione tra Tina Cipollari e Elio Servo: l'opinionista inizia a distribuire cannoli alla ricotta al pubblico e quando Maria chiede a Elio come prosegue con Tina, il cavaliere svela che l'opinionista gli ha negato il saluto, provocando un'accesa discussione con Tina, che culmina in una serie di insulti da parte di entrambi.

Uomini e Donne, la commovente storia di Beatrix

Spazio al trono classico con i due nuovi tronisti e le loro prime esterne: Brando che ha portato in esterna la corteggiatrice Beatrix. La ragazza entra in studio visibilmente emozionata: la sua storia viene rivelata in un'esterna con uno dei tronisti. Beatrix è stata adottata quando aveva 7 anni, è originaria del Brasile e racconta a Brando che un anno fa la sua madre biologica è venuta a mancare e prima di morire ha espresso un ultimo desiderio: poterla vedere. Tuttavia, Beatrix ha ammesso che non ha voluto esaudire questo suo desiderio perché vedere una persona che l'ha abbandonata quando era molto giovane l'avrebbe ferita enormemente. Brando sia in esterna sia in studio ribadisce che è contento che la ragazza si sia aperta con lui e che ha apprezzato anche l'atteggiamento maturo e composto che Beatrix ha mostrato. Anche la corteggiatrice ammette di essere rimasta colpita dalla sensibilità che Brando ha dimostrato nei confronti suoi e anche delle altre corteggiatrici.

Cristian, invece, ha portato in esterna Martina, 19enne di Torino con cui subito Cristian entra in confidenza e per la quale è palese che ha una certa attrazione. Anche in studio, il tronista ammette che ha notato Martina sin da subito e che hanno diversi punti in comune come l'amore per la sua famiglia, in particolare la nonna. A sorpresa, Cristian racconta che Martina gli aveva proposto un tuffo in piscina e lui ha rifiutato perché come prima esterna gli è sembrato un po' presto, gli sembrava che non ci fosse la giusta intimità. Anche Martina rivela che, quando ci ha ripensato, ha apprezzato l'atteggiamento di Cristian e ne ha apprezzato la dolcezza e anche l'empatia che le ha dimostrato quando gli ha raccontato della nonna.

Si torna al trono over con Giusy, l'ex corteggiatrice di Riccardo Guarnieri, che è uscita a cena con un cavaliere del trono over con cui ammette di aver trascorso una piacevole serata, ma che non la convince del tutto, per il suo atteggiamento troppo "espansivo" durante la loro uscita. Le sue parole, tuttavia, provocano il fastidio di Gianni Sperti, che giudica l'atteggiamento della dama troppo puntiglioso.

