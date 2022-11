Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini allargano la famiglia: in arrivo il quarto figlio

Gossip TV

Beatrice Valli è incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne conferma la gravidanza e annuncia di allargare la famiglia con il marito Marco Fantini.

Una delle coppie più belle di Uomini e Donne continua a far sognare i fan. Beatrice Valli e Marco Fantini, dopo le nozze meravigliose in primavera, annunciano di essere in attesa del quarto figlio. Ecco la foto dolcissima che ritrae tutta l’allegra famiglia, con la quale Beatrice ha ufficializzato la gravidanza.

Uomini e Donne, Beatrice Valli conferma la gravidanza: bambino numero quattro in arrivo!

Dopo aver fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne con il loro percorso inteso, romantico, talvolta esplosivo, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono scelti e non si sono mai più lasciati. La coppia è solida, bellissima, innamorata più che mai ed è convolata a nozze lo scorso maggio in una cornice strepitosa che ha reso giustizia alla lunga attesa per il matrimonio, dovuta allo scoppio della pandemia. Marco e Beatrice sono genitori di Bianca e Azzura, mentre l’ex tronista di Uomini e Donne è madre anche di Alessandro nato da una precedente relazione e amatissimo da Fantini che lo ha sempre trattato come un figlio suo.

Insomma, i due ex volti di Uomini e Donne sono una delle coppie più belle degli ultimi anni, famosi su Instagram anche per il modo in cui raccontano della loro vita privata e familiare. Recentemente si è parlato più volte della sospetta gravidanza di Beatrice, incastrata da alcuni scatti ad X Factor, la quale tuttavia ha smentito ammettendo di aver avuto una brutta reazione allergica al lattosio. Ora, finalmente, Valli conferma la sua quarta gravidanza attraverso alcuni dolcissimi scatti di famiglia.

“Presto in sei. Questa volta non è colpa del lattosio… Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa, ci abbiamo sempre creduto!”.

Il posto di Beatrice è stato sommerso da tantissimi commenti positivi come i cuori postati da Elettra Lamborghini, gli auguri di Luca Vezil o di Clizia Incoravaia, Bianca Atzei e tanti altri. La famiglia Fantini si allarga e Marco, coinvolto in un incidente stradale con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, non potrebbe essere più felice. Chissà se questa volta il pargolo in arrivo sarà un maschietto!

