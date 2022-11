Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, momenti di terrore: incidente stradale, con loro anche Marco Fantini

Gossip TV

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Marco Fantini hanno avuto un incidente stradale mentre si recavano all’evento Intimissimi. Fortunatamente stanno tutti bene.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, momenti di paura!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stavano recando in macchina verso l’evento di Intimissimi che avrebbe visto l’ex gieffino e Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne e marito di Beatrice Valli, protagonisti nelle vesti di modelli. La coppia ha dato un passaggio a Marco per recarsi insieme all’evento, ma qualcosa è andato storto e i tre si sono trovati coinvolti in un piccolo incidente stradale, che fortunatamente non ha avuto grosse conseguenze se non un’ammaccatura sulla carrozzeria della vettura. Ignazio ha raccontato su Instagram di essere finito tra un furgone e il guardrail, poi Cecilia ha commentato l’accaduto sui social mostrandosi sollevata di trovarsi fuori dalla macchina.

“È andata, ma stiamo tutti bene. Chiamatemi fortunata dopo la mattina che abbiamo avuto. Sveglia alle 6 del mattino, un piccolo incidente… Grazie a Dio che abbiamo un angelo custode che ci ha protetto, perché ce la siamo vista brutta. Però tutto bene, cioè non è successo niente di grave a nessuno. Chiamatemi fortunata”.

Anche Marco ha commentato ironico, per tranquillizzare i fan e la moglie Beatrice, per poi salire sul palco dell’evento e sfilare come previsto, insieme all’amico Ignazio. Nel frattempo, Cecilia e Ignazio hanno ufficializzato le nozze, dopo la romantica proposta di nozze dell'ex gieffino, con la benedizione di Belen Rodriguez.