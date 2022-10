Beatrice Valli, quarto figlio in arrivo? Le foto a X-Factor non lasciano alcun dubbio

Gossip TV

Durante la prima puntata serale di X-Factor Beatrice Valli è stata fotografata con Marco Fantini e le foto del backstage non lasciano alcun dubbio.

Le voci su una presunta gravidanza dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, non vogliono sapere di fermarsi. E, forse, in questo caso potrebbero essere vere.

Beatrice Valli e Marco Fantini a X-Factor: le foto rivelatrici

Già in occasione del lancio della sua nuova linea di moda, Beatrice Valli si era mostrata con una sospetta rotondità e subito si era pensato a una nuova gravidanza. Dalla relazione con l'ex calciatore e tentatore di Temptation Island, Nicolas Bovi, è nato il primogenito Alessandro. Con il marito Marco Fantini, conosciuto a Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice ha già due figlie: Bianca, nata nel 2017 e Azzurra, nata nel 2020.

Le voci di una presunta gravidanza erano state smentite dalla diretta interessata, che adduceva il gonfiore all'intolleranza al lattosio. La giustificazione non aveva convinto i fan, che si erano spinti a chiedere alla sorella minore di Beatrice, Ludovica Valli, se fosse in arrivo un nuovo bambino in famiglia.

La minore delle sorelle Valli, che è in dolce attesa, avrebbe anche lei smentito con un commento un po' piccato. Questa sua risposta avrebbe alimentato le polemiche sull'assenza di Beatrice nella sua vita, polemiche a cui Ludovica Valli ha risposto con fermezza.

Ma torniamo alle voci sulla quarta gravidanza di Beatrice Valli: nella prima puntata serale di X-Factor, l'ex corteggiatrice e il marito erano presenti tra il pubblico. Anche in questa occasione, Valli sfoggiava una rotondità sospetta all'altezza dell'addome.

Poco dopo, il profilo Instagram di The Pipol ha diffuso le foto della coppia ieri sera con la conferma che l'ex corteggiatrice sarebbe effettivamente in dolce attesa.

Ora, non resta che aspettare l'annuncio della lieta notizia da parte della coppia felice.