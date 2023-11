Uomini e Donne, avvistato: Matteo Ranieri in compagnia di una nota dama Over!

Gossip TV

Matteo Ranieri e una dama del parterre del trono over hanno una liaison? Ecco il gossip sull’ex tronista di Uomini e Donne.

Matteo Ranieri non ha trovato l’amore nello studio di Uomini e Donne, ma è rimasto senza dubbio nel cuore del pubblico del dating show di Canale 5 per la sua gentilezza e bontà d’animo. Sembra che, recentemente, Matteo abbia iniziato a frequentare una nota dama del Trono Over, ecco lo scoop.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha una nuova fiamma molto conosciuta

Dopo essere stato la scelta dell’allora tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, ed essere stato scaricato a poche settimane dall’addio al programma, Matteo Ranieri è tornato in veste di tronista per volere di Maria De Filippi. Il ligure ha scelto di lasciare il dating show di Canale 5 con Valeria Cardone ma la love story non è decollata. Nonostante tutto, Ranieri non si pente di aver partecipato al programma, e ad oggi è uno dei protagonisti più amati dal pubblico per la sua gentilezza ed educazione.

A Uomini e Donne, Matteo ha fatto amicizia con Luca Salatino e, tra alti e bassi dovuti anche all’ingresso dello chef al GF Vip, il rapporto fraterno va avanti a gonfie vele. Ranieri non ha nascosto di aver vissuto un momento buio pochi mesi fa, ma ora sembra aver ritrovato la sua serenità anche grazie all’impegno messo nell’arredare e rifinire la sua primissima casa. Nelle ultime ore, l’ex tronista è tornato al centro delle indiscrezioni dopo uno scoop lanciato da Deianira Marzano su Instagram, che ha riportato la segnalazione di una fan.

“Due giorni fa passeggiavo e mi sono proprio passati davanti Matteo Ranieri con una dama capito chi? Quella degli over, abbracciati e si sono dati anche un bacetto, lui sul collo di lei mentre passeggiava, comunque erano carini”. Questo il gossip che riguarda Ranieri. Ma chi sarebbe la nota dama del trono over? Al momento le più famose sono tutte sedute nel parterre femminile mentre Ida Platano, che ha sgamato Ermes, è addirittura tronista. Non resta che attendere e dare tempo alla coppia di uscire allo scoperto.

