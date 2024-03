Uomini e Donne, Aurora Tropea show, la maglia con una frecciatina a Gianni Sperti scatena il caos e volano stracci [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Aurora Tropea ha indossato una maglia con una frecciatina contro Gianni Sperti. Scoppia il caos in studio!

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dalla discussione del trono classico di ieri, con Mario e Ida. A intervenire nella lite è Pierpaolo. Ma a tenere banco durante questo appuntamento del dating show di Canale5 è una furiosa discussione di Aurora Tropea al centro studio.

Uomini e Donne, Aurora Tropea show: la maglia con una frecciatina verso Gianni Sperti scatena il putiferio in studio [VIDEO]

Pierpaolo prende la parola e difende la tronista, ma anche Daniele ha da ridire su Mario e gli dice che dovrebbe essere felice che Ida l'abbia riammesso. Daniele, però, ammette anche di essere dispiaciuto di non aver ballato con la tronista, ma Ida dichiara che potranno ballare dopo, perché per lei in quel momento era importante il compleanno di Pierpaolo e voleva festeggiarlo.

Spazio al trono over, con Franco, Giancarlo, Renata e Aurora. Gianni Speri commenta ironico che hanno tutte delle facce molto allegre! Franco è uscito con Renata, ma stava frequentando anche Aurora. La dama inizia a lamentarsi dell'atteggiamento dei cavaliere del parterre, perché tutti le dicono che è simpatica e ha belle qualità, ma poi la scaricano. Aurora fa il nome di diversi cavalieri che le hanno rifilato il due di picche, con motivazioni varie e poi si scaglia contro Ida, dicendo che lei non è come la tronista che si innamora di 4 uomini diversi in un mese. La tronista risponde a tono e le rinfaccia di essere arida e che non ha motivo di tirarla in mezzo alla discussione. Aurora, invece, ritiene che la tronista abbia messo bocca nelle sue conoscenze. Franco interviene e dice a Ida di tenersi fuori dalla discussione, scatenando la risposta piccata di Gianni. L'opinionista dice che Tropea mette bocca nei percorsi di tutti e ora non vuole che Ida esprima una sua opinione? Tra Gianni e Aurora volano stracci, con la seconda che all'improvviso si solleva il maglione e mostra una t-shirt con una frase verso Gianni:

"Non ti curar di me, curati tu"

La frase lascia tutti a bocca aperta e Gianni accusa la dama di aver organizzato tutto per fare lo show al centro studio. Anche Barbara interviene e dice alla dama che ha sbagliato, perché l'opinionista non aveva aperto bocca contro di lei e non voleva dire nulla contro di lei. Maria De Filippi prende la parola e riporta l'attenzione su Franco, che ha dichiarato di non aver mai scaricato Aurora. La dama però dice che lui le ha fatto capire di non essere interessato a lei, perché ha ammesso di trovare attraente Serena, un'altra dama del parterre. Il cavaliere le ricorda che lui ha dato i numeri di telefono prima di conoscere Aurora, ma la dama dice che non è così. La discussione tra i due continua ad andare avanti, ma Maria De Filippi taglia a corto chiedendo se vogliono andare avanti. Tuttavia, sembra che entrambi non vogliano rispondere chiaramente alla domanda, scatenando il fastidio anche di Tina e Gianni. Scocciata, la conduttrice ripone la domanda di prima: Franco ammette che vorrebbe uscire ancora con lei, ma Aurora invece ritiene che non ci sia interesse da parte di lui. Gianni ritorna a prendere la parola e sottolinea come sia tutto uno show organizzato da Aurora per stare al centro studio. Aurora si scaglia ancora con più rabbia verso Gianni e alla fine si risiede, perché non vuole più conoscere Franco. A sorpresa, Tina prende le difese della dama, perché secondo lei il cavaliere ha solo girato intorno al discorso e non ha preso una decisione con Aurora.

Renata, invece, ha deciso di uscire con Franco una seconda volta e poi racconta della conoscenza con Giancarlo. Il cavaliere si è aperto sul suo tragico passato - a detta sua - ma le sue confidenze hanno spinto la dama ad allontanarsi e, infatti, Renata non vuole proseguire con il cavaliere. A intervenire è Tina, che chiede al cavaliere perché allora vuole stare in questo contesto, se non è pronto a superare questo suo passato. L'opinionista lo attacca con una certa veemenza verbale, per poi uscire dallo studio. Giancarlo dice a Renata che è stata la prima persona con cui si è aperto, ma prende la parola Gemma Galgani rinfacciandogli che l'ha fatto anche con lei, anche se il cavaliere nega. Alla fine Renata accetta di uscire solo con Franco.

Ancora trono over con Gianluca e Maura: la dama sta frequentando anche Diego, scatenando la sorpresa del cavaliere. Maria De Filippi svela che Maura ha deciso di uscire con Diego e non dire nulla all'altro, per ripagarlo della sua stessa moneta, quando non le ha detto che sarebbe uscito a cena con Cristina. Per la dama questo prova anche che Gianluca non ha interesse per lei, perché non le ha chiesto nulla. Diego ammette di esserci rimasto male, perché pensava che Maura avesse un reale interesse per lui, mentre ha l'idea di essere stato usato. Sollecitato dalla conduttrice, il cavaliere ammette che hanno trascorso una bella serata insieme e che lui le ha fatto da guida per le strade di Roma. Nel suo discorso non manca di lanciare una frecciatina ad Asmaa, con cui c'era stata una certa discussione la settimana precedente. Ovviamente, Asmaa interviene e tra lei e Diego volano stracci. Inizia una discussione anche tra Diego e Gianluca, perché il secondo accusa il primo di scorrettezza verso di lui.

Inizia una discussione tra Barbara ed Ernesto, sempre a causa della chiamata della dama alla nipote del cavaliere: tra i due volano stracci, con la dama che minaccia di prendere il telefono e sbugiardarlo. Dopo un'accesa discussione, Barbara si alza ed esce dallo studio per prendere il telefono. Al centro studio si siede Asmaa, per la quale sono scesi due corteggiatori, ma la dama decide di non tenerne nessuno.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne