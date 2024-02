Uomini e Donne, anticipazioni: Ernesto chiude con Barbara, ancora nessuna scelta per Brando

Gossip TV

Ieri, lunedì 26 febbraio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Ieri, lunedì 26 febbraio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni, diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni:.

Ernesto Russo ha chiuso la conoscenza con Barbara De Santi. Il cavaliere già la settimana scorsa era propenso nel chiuderla, ma hanno nuovamente discusso poiché Barbara ha chiamato la nipote di Ernesto telefonicamente e per lui quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Durante la puntata poi Barbara è andata anche a prendere il telefono per mostrargli che in realtà è stata la nipote a lasciargli il numero, ma Ernesto comunque non ne ha voluto sapere.

Si sono seduti al centro studio Aurora Tropea e Renata, c' è stata una lite tra lei ed Ida Platano. Aurora ha provocato Ida dicendo “io non mi innamoro di 4 uomini ”e le due dame hanno iniziato a discutere. Aurora torna a litigare anche con Gianni Sperti. Aurora ha chiuso la conoscenza con Franco, un cavaliere che stava conoscendo, mentre Renata dopo che l’altra volta ha detto di voler chiudere con lo stesso Franco, dice di voler riprovare a uscirci ancora una volta e chiude, invece, la conoscenza con Giancarlo.

Esterna di Ida e Daniele, hanno prima fatto un gioco di sguardi facendo una gara a chi rideva prima, poi lui ha preso un lettino e le ha detto di fargli un massaggio, a fine esterna lui le dice che ha voglia di baciarla ma Ida non è propensa. Esterna di lei e Mario, hanno discusso un po’ in macchina sul come ricominciare la loro frequentazione, poi si sono abbracciati ma lei comunque le dice che ormai è molto più frenata con lui e andrà piano con la frequentazione, al centro studio poi discutono nuovamente, lei decide di non ballare né con lui né con Daniele, ma esce e fa sedere al centro studio Pierpaolo, che le ha fatto come regalo di compleanno una torta con dei palloncini, Ida ha scelto poi di ballarci.

Ida ha eliminato Marco, uno dei nuovi corteggiatori, dicendo che non lo ha pensato durante tutta la settimana, quindi non aveva senso farlo rimanere tanto per. Maura è uscita con Gianluca e Diego, Gianluca non si aspettava che lei fosse uscita anche con Diego, perché durante la puntata lui gli ha detto di esser stato scorretto poiché durante un ballo Diego ha chiesto a Gianluca se poteva ballare con Maura, Gianluca ha accettato dicendo che non ci fossero stati problemi, e che appunto lo aveva anche ringraziato per averglielo chiesto e poi ha scoperto che dopo due giorni Diego gli ha scritto e sono usciti e per questo lo ha trovato scorretto dicendogli anche di aver un carattere da “infame”… Maura comunque è uscita con Diego, l’ha portata a Roma in una trattoria, poi al pantheon, Fontana di trevi e gli ha detto di sceglier un sampietrino cosi tutte le volte che tornava a Roma pensava a lui.

Si passa al trono di Brando Ephrikian, esterna di lui e Raffaella Scuotto andata abbastanza male, lei le ripete di essersi stancata di dargli dimostrazioni e poi vedere lui che fa più esterne con Beatriz D’Orsi per appunto dargli delle dimostrazioni, e di sentirsi in secondo piano, lei dice di sentirsi presa in giro perché pensa che sta cercando delle conferme da Bea per poi sceglierla, Raffaella a fine esterna se ne va. Al centro studio Raffaella gli dice addirittura che ad oggi potrebbe essere un no se dovesse essere la scelta perché si è stancata, e dice di non dargli più dimostrazioni ma che deve esser lui ad oggi a darle a lei.

Esterna di lui e Beatriz, andata bene, hanno scherzato molto, sono stati bene, lui le dice anche una frase importante riguardo al fatto se dovesse esser lei la scelta, con tanto di bacio alla fine. Al centro studio Raffaella le dice che sono una bella coppia. Poi discutono tra di loro e Beatriz si alza e si siede perché dice che Brando stava soltanto sentendo Raffaella e non lei, Brando si alza e si siede vicino a Beatriz per parlarle dell’esterna, anche Raffaella si risiede, poi Beatriz lo attacca a tal punto di chiedere un pezzo dello scorso ballo in cui lui le dice di esser andato da Raffaella solamente perché stava piangendo, perché in studio lo negava. Lui voleva ballare con Raffaella ma lei rifiuta. Nel mentre Beatriz si alza per andar a prendere le patatine e le prende anche per Raffaella. Raffaella balla con un ragazzo degli over, Beatriz anche. Brando ripete di voler esser sicuro della scelta che prenderà, per questo dice che ci sta mettendo più del dovuto. Durante la puntata poi Brando balla con Raffaella.

Altri dettagli della registrazione di ieri:

Nel trono di Ida mentre parlava con Mario lei si stava alzando per andare via, poi Mario la fa risedere. Dopo ciò poco dopo anche Mario si è alzato e andato a sedere, Ida le fa notare il fatto che lei si era comunque riseduta dopo che lui glielo ha chiesto, così si risiede anche lui, Tina nel mentre comunque discutevano attaccava Mario. Tina ha attaccato un po’ anche Beatriz. Brando dice che l’unica cosa che non gli piace di Raffaella è il fatto che urla.

La sfilata era a tema “ti stupisco con effetti speciali “. Sfilata molto carina in cui Tina ha attaccato un uomo del parterre dicendogli di dare gli stessi voti alle dame che sfilavano, infatti poi si mette vicino a loro per controllarli. A fine sfilata sembra avessero concluso tutte ma Maria dice che Tina si stava cambiando per sfilare con tanto di canzone scelta, entra e inizia a sfilare come lei sa meglio fare. A fine sfilata Gianni le dice quale era l’effetto speciale e lei dice che gli occhiali erano a raggi X e che gli facevano vedere gli uomini del parterre nudi e poi va da Mario lo fa alzare e dice se qualcuno ha la lente di ingrandimento.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.