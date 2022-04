Uomini e Donne, Aurora Colombo ha mentito? Emerge una scottante verità

Gossip TV

La corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe un volto noto del programma, essendo già apparsa nel parterre durante un altro trono.

Luca Salatino ha deciso di introdurre una nuova conoscenza, affascinato dalla corteggiatrice Aurora Colombo. Lei, tuttavia, non è un volto nuovo nello studio di Uomini e Donne, come rivela Roberta Giusti, l’ex tronista che Luca corteggiò prima di salire al trono mariano.

Uomini e Donne, Luca Salatino preso in giro?

Nello studio di Uomini e Donne può accadere di tutto e i torniti sono i principali artefici di colpi di scena, come nel caso di Luca Salatino che, giunto ormai quasi all’epilogo del suo percorso nello studio di Canale5, ha deciso di conoscere una nuova corteggiatrice. Lei è Aurora Colombo, una ragazza decisa e bellissima che ha stregato il romano. Luca, nonostante la spiazzante confessione di Lilli, che ha reagito in modo imprevisto, e il disappunto di Soraia, che trova assurdo il nuovo interesse del romano, vuole proseguire con la conoscenza e non ha intenzione di limitare il proprio interesse per non ferire le due corteggiatrici.

Salatino, infatti, sa cosa vuole dire sedere dalla parte dei corteggiatori e sa che spesso le decisioni de tronisti provocano insicurezze e dolore, ma meglio una scelta di cuore che una dettata dal non voler ferire. Nel frattempo, a svelare qualcosa in più su Aurora ci ha pensato Roberta Giusti, interrogata dai fan su Instagram. “Con l’arrivo dell’ultima ragazza sono un po’ confusa. Tolto il fatto che è un volto noto dell’ambiente, se lui l’ha aspettata avendo dall’altra parte due ragazze così prese da lui con due percorsi già belli che avviati, evidentemente c’è un forte interesse sotto da tenere in considerazione”.

Ma perché Roberta ha descritto Aurora come volto noto di Uomini e Donne? Scavando negli archivi del programma, risulta che la corteggiatrice prese parte alla trasmissione per corteggiare Alessandro Zarino e i fan di Luca sospettano che il tronista non sappia nulla della precedente apparizione di Aurora. Questa informazione potrebbe cambiare il destino della conoscenza tra tronista e corteggiatrice?

