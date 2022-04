Uomini e Donne, Lilli minaccia di farlo: Luca Salatino non ci può credere!

Gossip TV

Lilli pronta a lasciare Uomini e Donne dopo l’ingresso della nuova corteggiatrice di Luca Salatino? La corteggiatrice al limite.

Luca Salatino ha deciso di rendersi protagonista di un vero e proprio colpo di scena, aggiungendo alla cerchia delle sue corteggiatrici la presenza di Aurora, che con pochissimi incontri sembra essere già diventata la sua preferita. Nello studio di Uomini e Donne, dopo l’esterna tra il tronista romano e la nuova arrivata, Lilli ha ammesso di star soffrendo molto e di essere intenzionata a lasciare il programma, salvo poi tornare sui propri passi dopo la pungente domanda di Gianni Sperti.

Uomini e Donne, Luca Salatino perde Lilli?

Dopo aver ricevuto un due di picche da parte di Roberta Giusti, Luca Salatino è stato promosso a tronista con la benedizione di Maria De Filippi, che si è affezionato al cuoco-pugile e ha voluto donargli un’altra occasione. Dopo poche settimane, Luca ha concentrato la sua attenzione su Lilli e Soraia, due corteggiatrici molto diverse tra loro ma entrambe molto prese da lui. Con Soraia è nato un feeling dal punto di vista fisico, in quanto la corteggiatrice è stata colei che più di tutte ha fatto girare la testa al romano, che si è trasformato poi anche in un’interesse mentale, mentre con Lilli il processo è stato inverso e Salatino non ha nascosto di provare per la corteggiatrice, anche in virtù della sua complessa storia personale, una sorte di spiccato senso di protezione.

Nel corso delle ultime puntate, quando tuti i fan di Uomini e Donne credevano che Luca fosse ormai pronto a scegliere tra Soraia e Lilli, ha fatto il suo ingresso in studio Aurora che ha catalizzato immediatamente l’attenzione del tronista. È stato proprio il romano, infatti, ha volerla conoscere al costo di attendere che la corteggiatrice terminasse ben due settimane di quarantena. Inutile dire che la reazione di Soraia e Lilli è stata di totale smarrimento. Mentre la prima non ha saputo trattenere le lacrime e si è sfogata dietro le quinte, ammettendo di aver paura che Luca possa scegliere una ragazza che conosce poco ma che l’ha colpito, come ha fatto l’amico e collega Matteo Ranieri, Lilli si è mostrata basita e senza parole.

Lilli al limite: vicino l'addio a Uomini e Donne?

Interrogata dalla padrona di casa e da Gianni Sperti che l'ha invitata ad avere una reazione di pancia, la giovane ha spiegato di essere delusa e di aver pensato di lasciare Uomini e Donne, ma di temere le reazione forti perché potrebbero rovinare ogni cosa con Luca. La corteggiatrice, infatti, non ha mi nascosto di essere molto presa dal romano ed è normale che, vista anche la sua inesperienza sul campo, trattenga il suo istinto per timore.

“Sono delusa. Dopo l’esterna che abbiamo fatto non lo so cosa mi aspettavo. Ho voglia di andarmene […] Mi sono aperta, raccontata, perchè ci tengo. Non me ne vado perché ho paura di rovinare tutto quello che ho costruito con lui”.

Mentre Ilie Maneschi si è sbilanciato su Ida Platano, Saltino ha ammesso di essere molto dispiaciuto per la reazione di Lilli e di quella accorata di Soraia, la quale ha spiegato di sentirsi in pericolo emotivamente in questa situazione, ma di non poter fingere che Aurora non lo abbia colpito in modo particolare e inaspettato.

"Non mi fa sicuramente piacere vederla così è proprio questo è difficile, far stare male una ragazza a cui tengo mi fa male, però da una parte devo sempre comportarmi come mi sento, perchè se mi vado a comportare in maniera di paura di far male, so che è brutto da dire però non mi comporto in base a quello che sento”.

