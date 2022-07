Uomini e Donne, arriva una segnalazione pesantissima: ''Armando Incarnato? Vivo a due passi da lui e…''

Gossip TV

Dopo aver protestato contro chi insulta i suoi look a Uomini e Donne, Armando Incarnato finisce per essere oggetto di una pesante segnalazione.

Armando Incarnato è finito al centro delle polemiche nelle ultime ore. Uno dei cavalieri più chiacchierati del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, si è reso protagonista di un lungo sfogo su Instagram, al seguito di un video che ironizzava sui suoi continui cambiamenti di look, per poi essere oggetto di una segnalazione pesante.

Uomini e Donne, Armando Incarnato sbugiardato su Instagram!

Non è un segreto che Armando Incarnato sia uno dei cavalieri più seguiti e contestati di Uomini e Donne. Il pubblico del dating show di Canale 5, infatti, si trova molto in disaccordo con il modo di fare del partenopeo che, se prima era marginale rispetto alle sue conoscenze in studio, nel corso dell’ultimo anno sembra essere l’unico motivo per cui Armando è stato presente in studio: creare polemica e attriti con gli altri protagonisti del Trono Over. Secondo molti, infatti, Armando si erge a primo uomo, lanciando accuse e collezionando segnalazioni come fosse un impiegato della redazione di Maria De Filippi più che un partecipante al programma, e questo ha portato molte critiche al cavaliere.

Negli ultimi giorni, poi, è apparso un video ironico sui molteplici cambiamenti di look di Armando, che ha replicato velenoso sui social, decisamente offeso da questo scherzo del web. Il partenopeo ha spiegato di dover cambiare spesso aspetto per non essere riconosciuto in strada e poter vivere una vita serena, anche nel privato lontano dalle telecamere. Una spiegazione che ha fatto arricciare il naso a più di un utente, soprattutto dopo una segnalazione fatta tra i commenti di Instagram.

“Vivo a due passi da dove abita lui, credetemi neanche la mamma se lo ca**! Vi giuro! Che devo raccontarvi… È solamente un esaltato antipatico e nessuno se lo ca** di striscio. Presuntuoso e arrogante”.

La segnalazione smentisce categoricamente la versione dei fatti per cui Armando sarebbe talmente conosciuto da non riuscire a passare inosservato, come invece sostenuto dal cavaliere. Ma sarà veramente così? Al momento, Incarnato si gode un po’ di relax con l’adorata figlia mentre esplode il caos per la conferma della rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

