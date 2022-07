Uomini e Donne, Armando Incarnato preso in giro per i suoi Look: la furia del cavaliere

Gossip TV

Armando Incarnato non gradisce il montaggio ironico sui cambiamenti di look sfoggiati nello studio di Uomini e Donne, e sbotta su Instagram.

Armando Incarnato è senza dubbio uno dei volti più conosciuti del parterre maschile del Trono Over. Il cavaliere partenopeo si è reso spesso protagonista di forti discussioni nello studio di Uomini e Donne, finendo nel mirino dei telespettatori più di una volta. Nelle ultime ore, su Tik Tok, è apparso un video con i cambiamenti look di Armando, che non ha gradito e ha replicato piccato su Instagram.

Uomini e Donne, la furia di Armando Incarnato

Nello studio di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha conquistato una posizione di rilevanza a colpi di discussioni, tragici finali di relazione e accuse pesantissime rivolte al parterre maschile e femminile del Trono Over. Il cavaliere partenopeo ha una personalità forte, spesso non compresa dal pubblico che più di una volta ha chiesto a Maria De Filippi di allontanarlo dallo studio dopo l’ennesima sfuriata, e nel corso degli ultimi anni ha fatto parlare di sé anche per i suoi particolari cambi di look. Nelle ultime ore su Tik Tok è apparso un ironico video di Armando e delle sue acconciature sempre più sbarazzine, che sembra non aver fatto particolare piacere al cavaliere, il quale ha sbottato visibilmente infastidito su Instagram.

“Voi cosa ne pensate, perché io cambio sempre look? È facile quando uno vuole stare per c***i suoi, ogni sei/otto giorni cambia colore di capelli, come una volta facevano quelli che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere […] Sono belli sul web, credono di ironizzare sui miei cambiamenti di look, ma non hanno capito che li prendo per il culo. Quando capirete chi sono e com, sarete diventati vecchi. E come mi piace mandarvi al manicomio, fanne una altro di video e domani mi monto le extensions”.

Armando ha fatto capire di non aver affatto gradito il montaggio, reputandolo offensivo nei suoi confronti, e ha concluso lo sfogo con una sua foto con la faccia da pagliaccio horror. Mentre Incarnato difende il suo diritto di curare come vuole la sua immagine, Gianni Sperti punzecchia Gemma Galgani.

Dopo i buchi neri, il secondo mistero più nero della storia dell'umanità è costituito dalle donne che corteggiano ARMANDO INCARNATO e la sua messa in piega #uominiedonne pic.twitter.com/QKxYCNrklD — Sissina (@sissi_silvana) January 14, 2022

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.