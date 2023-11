Uomini e Donne, Armando Incarnato nelle mire di Cristina Tenuta, ma il cavaliere la rifiuta davanti a tutti! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Cristina Tenuta confessa di avere ancora un interesse per Armando Incarnato, ma il cavaliere non vuole saperne di lei. Ecco cosa è successo!

La puntata di Uomini e Donne riparte dal trono over con Emanuela e Marco Antonio: i due sembrano giunti a un punto di non ritorno. Cristina e Marco sono usciti a cena insieme, ma la dama ha ancora un interesse per Armando Incarnato, tornato nel programma la scorsa puntata. Riccardo scatena la rabbia di Tina per il suo comportamento da buzzurro verso Renata. Procede per il verso giusto la conoscenza Tiziana e Davide.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta disposta a lasciare il programma per Armando, ma lui rifiuta

Emanuela ammette che il cavaliere per lei corre troppo ed è troppo preso da lei, ma che questo suo atteggiamento le sembra un po' soffocante, anche perché, nonostante lui corra così tanto non conosce molto di lei, come i significati dei suoi tatuaggi o i nomi delle persone a lei più care. Gianni interviene inviperito e chiede di cosa si sta lamentando, visto che tutto il parterre femminile ha sempre rinfacciato ai cavalieri la scarsa intraprendenza, mentre nel caso di Marco Antonio il cavaliere sta dimostrando solo che ci tiene e che le vuole dare l'esclusiva. Emanuela non ha nulla da colpevolizzargli, però, sente che questo suo interesse è troppo opprimente e anche Tina sottolinea che, forse, questo dipende da una mancanza di interesse da parte sua e che, al di là di tutto, dovrebbe comunque essere felice di essere così corteggiata. La dama ammette che, forse, ha solo bisogno di più tempo per arrivare al punto dove sta lui e che vorrebbe che il cavaliere scegliesse sempre lei in maniera libera, senza costrizioni, perché altrimenti stanno costruendo una relazione adolescenziale e non una storia matura. Marco Antonio prende la parola e le dice che forse lei ancora non ha capito cosa vuole, né se vuole continuare con lui, anche perché non vuole essere opprimente e non deve fare le cose solo per fare contento lui. Ma interviene la conduttrice Maria De Filippi e sottolinea che forse il non voler far restare male indica che ci tiene a lui. Alla fine i due ballano insieme, anche se Marco Antonio sembra ancora perplesso dalle parole di Emanuela.

Ancora spazio alle dinamiche del trono over con Cristina e Marco: dopo aver rifiutato Barbara nel post sfilata, il cavaliere ha svelato di aver lasciato il numero a Cristina e i due sono usciti insieme a cena ieri sera. Inizialmente, la dama ha ammesso di non aver mai dato molto peso al cavaliere, ma che poi uscendoci ha deciso di rivederlo. Tuttavia, i due non si sono baciati e questa sera non usciranno insieme. La padrona di casa chiede se il ritorno di Armando Incarnato può cambiare la situazione e Cristina ammette di avere ancora un interesse per il cavaliere napoletano. Quando ancora la conduttrice insiste, Cristina svela che se potesse uscirebbe con Armando.

Il cavaliere però non vuole neppure ballare con la dama e svela che la settimana scorsa Cristina l'ha chiamato con l'anonimo e gli ha detto che era disposta a uscire dal programma pur di stare con lui e che è evidente che sia uscita a cena con Marco tanto per. Armando svela che aveva lasciato la trasmissione perché non aveva interesse per nessuna delle dame presenti, mentre, invece, Cristina, pur ammettendo che aveva interesse solo per lui, ha comunque deciso di uscire con altri cavaliere, per i quali non ha mai avuto attrazione. Ida interviene e dice ad Armando di dare un'opportunità alla dama e non di condannarla a prescindere. Quando Armando chiede poi a Cristina se lui le chiedesse di uscire a cena, chiuderebbe la conoscenza con Marco, senza esitazione la dama dice di sì, ovviamente, conscia che si tratta solo di un bluff. Alla fine, lei e Marco - che Barbara chiama zerbino per come si è comportato - ballano insieme. Durante il ballo, Barbara non riesce a trattenere le lacrime e Maria De Filippi le chiede perché continua a stare così male e la dama ammette che è arrabbiata con se stessa, perché aveva cercato di andare oltre una certa opinione che aveva di Marco, mentre lui continua a frequentare persone che non sono adatte a lui. Il cavaliere interviene e cerca di farle capire che lui è rimasto stupito dal suo comportamento durante la sfilata, ma non sente nulla di più per lei: si tratterebbe di qualcosa che non ha futuro quello che c'è tra loro. Barbara chiede l'intervento di Alessio, con cui è uscita, e il cavaliere le consiglia di non insistere con Marco, perché è evidente che non c'è nulla da parte di lui e che non dipende da lei o dal suo valore. Semplicemente, Barbara in questo caso si è immaginata qualcosa in più che non c'era.

Al centro studio si siedono Renata e Riccardo: la dama ammette che sono usciti a cena in più di un'occasione, ma il cavaliere l'ha ignorata per chiacchierare con altre persone nel locale, parlando in inglese con alcuni turisti americani. Il cavaliere dice che non è andata così, ma le sue parole scatenato la furia di Tina Cipollari che non capisce come si possa comportare così. Tra i due inizia un'accesa discussione, con il cavaliere che chiede di potersi risedere nel parterre e genera ancora più rabbia nell'opinionista, soprattutto, quando si scopre che Riccardo dovrebbe uscire a cena di nuovo con questi turisti americani, portando con sé anche Renata, che però gli ha già detto di sentirsi a disagio. Alla fine i due si risiedono ai loro posti e non sembrano intenzionati a continuare. Spazio ancora al trono over con Tiziana, che è uscita a cena con Davide: il cavaliere rompe il ghiaccio con una battuta sugli americani e passa a raccontare la loro cena. I due sono stati molto bene insieme e hanno intenzione di continuare a vedersi.

