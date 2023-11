Uomini e Donne, Armando Incarnato torna in studio e il popolo del web reagisce così

Gossip TV

Armando Incarnato è tornato a Uomini e Donne, e è riuscito già ad essere al centro di una discussione. Come avrà reagito il pubblico al suo ingresso in studio?

La puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, è stata a dir poco ricca di sorprese. Prima l’ingresso di Ida Platano in studio per sedersi sul trono mariano all ricerca dell’amore, poi il ritorno di Armando Incarnato che si è reso protagonista di una discussione sin dai primissimi minuti. Ma come avrà reagito il pubblico al ritorno del cavaliere partenopeo?

Uomini e Donne, Armando in studio e il pubblico esulta

Tra le personalità più controverse e fumantine del parterre maschile del trono over, Armando Incarnato spicca per la sua incredibile capacità di essere costantemente al centro delle polemiche. Il cavaliere partenopeo cerca l’amore a Uomini e Donne ormai da tanti anni ma sembra che Cupido sia cieco e non voglia proprio lanciare questa benedetta freccia per lui. Nel frattempo, aspettando con pazienza la donna della sua vita, Armando è il fulcro di alcune delle dinamiche più trash, criticando apertamente i suoi colleghi, talvolta improvvisandosi investigatore social per incastrane di altri, ricordando a memoria praticamente tutte le interviste rilasciate da dame e cavalieri, che ama poter usare contro di loro.

All’inizio della messa in onda di Uomini e Donne, Armando è stato lontano dallo studio e si pensava che non vi avrebbe più fatto ritorno. Invece, nella puntata di ieri su Canale 5, Incarnato ha fatto il suo ingresso in pompa magna insieme a Ida Platano, la nuova tronista del programma. Mentre per Ida ci sono state praticamente solo critiche, dal momento che la mossa della redazione è stata ritenuta banale e scontata, per Armando a sorpresa su Twitter sono piovuti applausi.

Il cavaliere, infatti, può essere più o meno simpatico ai telespettatori ma di certo è un personaggio principale in studio e la sua assenza stava pesando sulle dinamiche, che rischiavano di diventare piatte. Neanche a dirlo, infatti, Armando è entrato, ha salutato tutti e si è messo ad inveire contro Aurora Tropea, sua acerrima rivale, per poi chiedere di ballare con Ida con uno strano luccichio agli occhi, che ha fatto riflettere più di un fan del programma.

Ida sul trono armando pronto ad entrare questa puntata doveva essere trasmessa in prima serata #uominiedonne pic.twitter.com/Ux7X5RKERt — anto; (@ehisbrengo) November 22, 2023

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.